Некоторые из них очень редкие: самые короткие украинские фамилии
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Украинские фамилии отличаются большим разнообразием и могут иметь как очень короткие, так и длинные формы. Многие из них восходят к древним временам и сформировались под влиянием региональных языковых особенностей и традиций.
Иногда встречаются даже уникальные случаи, когда фамилия состоит всего из одной, двух или трех букв, на что обращают внимание лингвисты. OBOZ.UA собрал редкие самые короткие украинские фамилии.
Короткие фамилии украинцев
В Украине зафиксировано немало чрезвычайно коротких фамилий, и некоторые из них имеют лишь нескольких носителей. Среди редких вариантов:
Лут – (761 носитель);
Рух – (27);
Кат – (1);
Кий – (221);
Син – (19);
Лев – (700);
Гай – (881);
Яр – (5);
Вак – (3);
Сав – (1);
Уль – (8);
Мор – (65);
Унт – (24);
Сё – (2);
Ех – (11 носителей).
В то же время существуют и более распространённые короткие фамилии, такие как Лис (2026 носителей) и Ус (2722), которые встречаются значительно чаще среди украинцев.
Также в Украине проживают люди, у которых фамилия состоит из одной буквы:
– фамилию У в Украине носят всего три человека. Известно, что они проживают в Киеве и Симферополе;
– фамилия О, её носителями являются лишь двое украинцев, проживающих в Донецкой и Запорожской областях;
– фамилия Я встречается только у двух человек, проживающих в Одессе и Симферополе;
– фамилия Ю, её носят 9 украинцев, проживающих в Киевской, Одесской, Днепропетровской и Херсонской областях.
Напомним, немало украинских фамилий, которые сегодня воспринимаются как вполне привычные, на самом деле имеют польское происхождение. Они появились в результате исторических связей, миграций и длительного культурного взаимодействия между Украиной и Польшей.
Также OBOZ.UA рассказывал, что каждая украинская фамилия имеет свою историю, поэтому некоторые из них могут иметь княжеское происхождение. Особенность заключается в том, что такие фамилии оканчиваются либо на "-ий", либо на "-ич".
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