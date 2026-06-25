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Некоторые из них очень редкие: самые короткие украинские фамилии

Катя Поплюйко
Новости. Общество
1 минута
837
Короткие украинские фамилии
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Украинские фамилии отличаются большим разнообразием и могут иметь как очень короткие, так и длинные формы. Многие из них восходят к древним временам и сформировались под влиянием региональных языковых особенностей и традиций.

Иногда встречаются даже уникальные случаи, когда фамилия состоит всего из одной, двух или трех букв, на что обращают внимание лингвисты. OBOZ.UA собрал редкие самые короткие украинские фамилии.

Короткие фамилии украинцев

В Украине зафиксировано немало чрезвычайно коротких фамилий, и некоторые из них имеют лишь нескольких носителей. Среди редких вариантов:

Лут – (761 носитель);

Рух – (27);

Кат – (1);

Кий – (221);

Син – (19);

Лев – (700);

Гай – (881);

Яр – (5);

Вак – (3);

Сав – (1);

Уль – (8);

Мор – (65);

Унт – (24);

Сё – (2);

Ех – (11 носителей).

В то же время существуют и более распространённые короткие фамилии, такие как Лис (2026 носителей) и Ус (2722), которые встречаются значительно чаще среди украинцев.

Короткие украинские фамилии.

Также в Украине проживают люди, у которых фамилия состоит из одной буквы:

– фамилию У в Украине носят всего три человека. Известно, что они проживают в Киеве и Симферополе;

– фамилия О, её носителями являются лишь двое украинцев, проживающих в Донецкой и Запорожской областях;

– фамилия Я встречается только у двух человек, проживающих в Одессе и Симферополе;

– фамилия Ю, её носят 9 украинцев, проживающих в Киевской, Одесской, Днепропетровской и Херсонской областях.

Напомним, немало украинских фамилий, которые сегодня воспринимаются как вполне привычные, на самом деле имеют польское происхождение. Они появились в результате исторических связей, миграций и длительного культурного взаимодействия между Украиной и Польшей.

Также OBOZ.UA рассказывал, что каждая украинская фамилия имеет свою историю, поэтому некоторые из них могут иметь княжеское происхождение. Особенность заключается в том, что такие фамилии оканчиваются либо на "-ий", либо на "-ич".

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