Небольшой дождь и туман: чего ожидать от погоды в Украине в субботу, 21 декабря

В Украине погода в первый выходной – в субботу, 21 декабря, – будет облачной с прояснениями и преимущественно "плюсовой". Местами на юге ночью и утром ожидается туман.

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Прогнозом поделился Украинский гидрометеорологический центр на своем сайте. Ночью в северных, Хмельницкой, Винницкой и Черкасской областях, а также днем ​​в южных, большинстве центральных и восточных областей – небольшой дождь. На остальной территории без осадков.

Ветер северо-западный, на юге и востоке северо-восточный, 5-10 метров в секунду.

Ночью в субботу самая низкая температура – а это всего до -1 мороза – ожидается на Луганщине и на Закарпатье. В среднем по Украине будет от +2 до +4, за исключением юга. Там ночь будет относительно теплой, от +3 до +8.

Днем термометры покажут от +5 до +10, а в Крыму даже до +15 градусов.

Иной погода будет в Карпатах – в ночь на субботу там может наблюдаться небольшой снег, днем ​​осадков не будет. Температура в течение суток от -5 до 0 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Киевской области в субботу, 21 декабря, облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +4.

– Предварительные прогнозы говорят о том, что на Сочельник и Рождество погодные условия в Украине будут диктовать атмосферные фронты с юго-запада. В праздничные дни температура воздуха будет плюсовой.

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