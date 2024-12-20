Без осадков днем и до +4°С: прогноз погоды по Киевщине на 21 декабря

В Киевской области в субботу, 21 декабря, облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +4°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. В регионе днем сохранится плюсовая температура, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 21 декабря по территории Киевщины. Облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Температура по области в течение суток от 1°С до 4°С тепла; в Киеве в течение суток 1-3°С тепла", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 21 декабря с утра до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. Ночью, вероятно, пройдет дождь. Весь день начиная с утра пройдет без осадков.

Напомним, осень 2024 года вошла в тройку самых теплых с начала наблюдений. В частности, было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 5 ноября, завершился безморозный период, когда температура воздуха стала ниже 0ºС. Он продлился почти 20 дней.

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