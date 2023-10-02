Небольшое похолодание, но без осадков: синоптики дали прогноз погоды на вторник, 3 октября

Во вторник, 3 октября, в Украине ожидается незначительное похолодание. Вместе с тем осадков синоптики не прогнозируют.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. Днем в Украине будет 17-22° с отметкой плюс (чтобы просмотреть карту, докройте до конца страницы).

"Ветер юго-западный (на юге и востоке – северо-западный), 5-10 м/с. Температура ночью 4-9°, на Волыни, Львовщине, Закарпатье и побережье морей до 13°", – говорится в сообщении.

В Киевской области 3 октября переменная облачность, но без осадков.

"Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 4-9°, днем 17-22°", - добавили синоптики.

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В Киеве ночью ожидается 7-9°, а днем около 20°.

Вместе с тем, как сообщила синоптик Наталья Птуха, уже в среду ночью в восточных областях ожидается 4-9 градусов тепла, днем в южной части и центральных областях 21-26 градусов. Ветер юго-западный и западный, 5-12 м/с.

"4 октября в западных, днем и в северных и центральных областях местами порывы 15-20 м/с. 6 октября ночью в северной части, днем в Украине, кроме юго-западных областей, небольшой дождь. Температура ночью 6-12°, побережье морей до 15°, днем 13-19°, в южной части 18-23°", – проинформировала Птуха.

Кроме того, синоптики предупреждают, что 3-5 октября в Украине будет наблюдаться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

"Предупреждение о пожарной опасности в Украине 3-5 октября в Украине, кроме Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности", – добавили в Укргидрометцентре.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве сентябрь 2023 стал 12 среди самых сухих начиная с 1891 года. Кроме того, синоптиками было зафиксировано три температурных рекорда.

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