Небольшое похолодание и местами осадки: синоптики дали прогноз погоды на понедельник, 13 мая

Погода в Украине в понедельник, 13 мая, будет пасмурной с прояснениями. Днем в большинстве регионов, кроме западных, возможны небольшие кратковременные дожди.

Об этом говорится в прогнозе погоды, опубликованном на Facebook. При этом ночью осадков по Украине синоптики не предполагают.

Ветер в понедельник будет северного, северо-восточного направления, от 5 до 10 метров в секунду.

По данным синоптиков, небольшие дожди возможны днем во всех областях Украины, кроме Волынской, Львовской, Ривненской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областей.

Температура воздуха днем в северных и центральных областях Украины днем будет от 10 до +14 градусов, а ночью от +6 до +3. На востоке и юге Украины днем столбики термометров будут показывать от +12 до +16 градусов. На территории Крыма потеплеет днем до +19 градусов.

В западных областях страны буде от +15 до +18 градусов днем и около +5 градусов ночью.

В столичном регионе 13 мая погода будет преимущественно пасмурной. Ночью без осадков, днем местами возможен небольшой дождь. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от +1 до +6 градусов (на поверхности грунта заморозки от 0 до 5), днем от +9 до +14; в Киеве ночью до +6 градусов, днем от +11 до +13.

Как сообщал OBOZ.UA, заведующая отделом Укргидрометинститута ГСЧС Вера Балабух спрогнозировала теплое лето без аномальных температур. По ее данным, в июле ожидается много гроз с градом.

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