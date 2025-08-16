Небольшая облачность и без осадков: какой будет погода в Украине 16 августа

В субботу, 16 августа, погода в Украине будет сухой в большинстве областей и довольно жаркой. Местами воздух прогреется до 35 градусов по Цельсию.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Синоптики прогнозируют небольшую облачность.

Там отметили, что день пройдет без осадков, только на Волыни днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер будет переменных направлений, его скорость составит 3-8 м/с.

Что покажут столбики термометров

Ночью температура воздуха по Украине составит 11-16 градусов, а на Закарпатье и крайнем юге страны – 16-21 по Цельсию.

Днем воздух прогреется до 25-30 градусов. В западных и южных областях будет еще теплее – 28-33 градуса, а на Закарпатье ожидается сильная жара +35 градусов.

Погода на Киевщине

В Киевской области в субботу ожидается небольшая облачность, день пройдет без осадков. Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха по области ночью – 11-16 градусов, днем будет 25-30 тепла. В Киеве ночью 14-16 градусов, днем 26-28 по Цельсию.

