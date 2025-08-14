УкраїнськаУКР
русскийРУС

В Украину идет теплая воздушная масса: синоптик сказала, какой будет погода до конца недели

Марина Лисничук
Новости. Общество
2 минуты
150
Закат

В Украине погода до конца этой недели почти везде будет сухой и не слишком жаркой. Однако в воскресенье в отдельных областях вероятны кратковременные дожди, а на юге – сильная жара до +38 °С.

Видео дня

Об этом в интервью OBOZ.UA рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха. Она отметила, что в августе дни становятся короче, ночи длиннее, но пока это влияние не столь критично, ведь погода в большинстве зависит от воздушных масс.

Какой будет погода в ближайшие дни

Специалист говорит, что свежий воздух принесли в Украину воздушные массы с северо-запада. Из-за этого температуры несколько снизились, особенно в ночные часы. Однако, к выходным в Украину вновь поступит более теплая воздушная масса, и температуры вновь повысятся. Осадки же ожидаются с 17 августа.

"Ведь до 16-го числа на погоду в Украине влияет антициклон – поле высокого атмосферного давления с центром над Балтикой. Он формирует спокойную погоду с большим количеством прояснений, и за счет поступления более теплой воздушной массы во второй половине недели температуры еще будут расти", – объяснила Наталья Птуха.

По ее словам, до конца рабочей недели ночные температуры будут в пределах +10... +16 °С, днем в большинстве областей +23... +28 °С.

Так, в пятницу, 15 августа, в Украине будет переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 5-10 м/с. Температура ночью +14... +16 °С, днем +25... +27 °С; на Закарпатье и юге страны ночью до +19 °С, а днем +27... +29 °С.

Погода в Украине

На юге будет жарко

В субботу, 16 августа, синоптики ожидают очередное повышение температуры, до +30 °С будет во многих областях. На Закарпатье и юге – достаточно тепло и даже жарко: ночью +16... +21 °С, днем +25... +33 °С.

Погода в Украине

В воскресенье, 17 августа, на севере и западе Украины местами возможны кратковременные дожди. На юге и востоке, а также в центральных областях ожидается теплая ночь, +16... +22 °С, днем +28... +34 °С, местами снова возможна сильная жара +35... +38 °С.

На остальной территории Украины ночью 17 августа будет несколько прохладнее, +13... +19 °С, днем на западе, севере, в большинстве центральных областей температурный максимум составит +22... +28 °С, а "за счет поступления атмосферного фронта возможны колебания температуры.

Погода в Украине

Что предшествовало

Синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что до конца недели над территорией Украины будет преобладать антициклон, поэтому дожди маловероятны. Это означает, что любые существенные дожди маловероятны.

В то же время она предупредила, что температура воздуха вскоре может существенно подняться, в частности со следующего понедельника. Ночная же температура воздуха не будет подниматься выше +20 °С, разве что местами в южной части.

Как сообщал OBOZ.UA, климатолог Светлана Краковская считает, что к 2040 году в Украине существенно потеплеют зимы и снег станет редкостью. Более того, продолжительность лета может вырасти до 180 дней, а в Одесской области "возникнет пустыня".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!