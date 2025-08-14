В Украину идет теплая воздушная масса: синоптик сказала, какой будет погода до конца недели

В Украине погода до конца этой недели почти везде будет сухой и не слишком жаркой. Однако в воскресенье в отдельных областях вероятны кратковременные дожди, а на юге – сильная жара до +38 °С.

Об этом в интервью OBOZ.UA рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха. Она отметила, что в августе дни становятся короче, ночи длиннее, но пока это влияние не столь критично, ведь погода в большинстве зависит от воздушных масс.

Какой будет погода в ближайшие дни

Специалист говорит, что свежий воздух принесли в Украину воздушные массы с северо-запада. Из-за этого температуры несколько снизились, особенно в ночные часы. Однако, к выходным в Украину вновь поступит более теплая воздушная масса, и температуры вновь повысятся. Осадки же ожидаются с 17 августа.

"Ведь до 16-го числа на погоду в Украине влияет антициклон – поле высокого атмосферного давления с центром над Балтикой. Он формирует спокойную погоду с большим количеством прояснений, и за счет поступления более теплой воздушной массы во второй половине недели температуры еще будут расти", – объяснила Наталья Птуха.

По ее словам, до конца рабочей недели ночные температуры будут в пределах +10... +16 °С, днем в большинстве областей +23... +28 °С.

Так, в пятницу, 15 августа, в Украине будет переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 5-10 м/с. Температура ночью +14... +16 °С, днем +25... +27 °С; на Закарпатье и юге страны ночью до +19 °С, а днем +27... +29 °С.

На юге будет жарко

В субботу, 16 августа, синоптики ожидают очередное повышение температуры, до +30 °С будет во многих областях. На Закарпатье и юге – достаточно тепло и даже жарко: ночью +16... +21 °С, днем +25... +33 °С.

В воскресенье, 17 августа, на севере и западе Украины местами возможны кратковременные дожди. На юге и востоке, а также в центральных областях ожидается теплая ночь, +16... +22 °С, днем +28... +34 °С, местами снова возможна сильная жара +35... +38 °С.

На остальной территории Украины ночью 17 августа будет несколько прохладнее, +13... +19 °С, днем на западе, севере, в большинстве центральных областей температурный максимум составит +22... +28 °С, а "за счет поступления атмосферного фронта возможны колебания температуры.

Что предшествовало

Синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что до конца недели над территорией Украины будет преобладать антициклон, поэтому дожди маловероятны. Это означает, что любые существенные дожди маловероятны.

В то же время она предупредила, что температура воздуха вскоре может существенно подняться, в частности со следующего понедельника. Ночная же температура воздуха не будет подниматься выше +20 °С, разве что местами в южной части.

Как сообщал OBOZ.UA, климатолог Светлана Краковская считает, что к 2040 году в Украине существенно потеплеют зимы и снег станет редкостью. Более того, продолжительность лета может вырасти до 180 дней, а в Одесской области "возникнет пустыня".

