Не выливайте в раковину: домашние удобрения, которые подойдут спатифиллуму

Спатифиллум считается одним из самых элегантных комнатных растений. Его темно-зеленая листва создает ощущение покоя, а белые цветы добавляют изящества любому интерьеру. Но для того, чтобы спатифиллум цвел обильно и оставался здоровым круглый год, ему нужна регулярная подкормка.

Не обязательно покупать дорогие средства – эффективные удобрения можно приготовить из того, что обычно выливается в раковину. Детали рассказало издание Kobieta Interia.

Оптимальные условия для спатифиллума

Растение может цвести почти круглый год, если обеспечить ему правильные условия. Спатифиллум любит яркий рассеянный свет, но не прямое солнце, регулярный полив и влажный воздух. Полезно периодически опрыскивать листья и очищать их от пыли. Чтобы поддерживать активный рост и формирование бутонов, растению нужны питательные вещества – и именно здесь на помощь приходят простые домашние удобрения.

Банановая кожура – источник калия для цветения

Кожура банана – настоящее природное удобрение, богатое на калий и магний, которые стимулируют рост и цветение спатифиллума.

Для приготовления подкормки достаточно мелко нарезать желтую часть кожуры, залить ее литром кипяченой охлажденной воды, плотно закрыть сосуд и оставить настаиваться на сутки. Полученным настоем подливают растение раз в месяц. Такой раствор улучшает цвет листьев и усиливает формирование новых цветоносов.

Чесночная настойка – естественная защита от грибов

Если спатифиллум теряет блеск, листья тускнеют или на поверхности почвы появляется белый налет, возможно, растение поражено грибком. В этом случае поможет домашний раствор из чеснока.

Для его приготовления одну головку чеснока очищают и заливают литром кипяченой воды, оставляют настаиваться 12 часов.

Настойку можно использовать двумя способами: осторожно полить почву, чтобы уничтожить споры грибка, или распылить на листья (избегая цветов), чтобы предотвратить появление вредителей.

Отвар овощей

После варки картофеля, моркови или свеклы не спешите выливать воду в раковину. Она содержит ценные минералы, которые прекрасно подходят для подкормки комнатных растений. Остуженный овощной отвар без соли можно использовать для полива спатифиллума раз в несколько недель. Это поможет насытить почву микроэлементами, поддержать иммунитет растения и стимулировать формирование новых листьев.

Кофе или чай – подкислитель для почвы

Спатифиллум любит слабо кислую почву, поэтому время от времени можно подпитывать его остатками некрепкого кофе или черного чая. Использованные кофейные или чайные остатки не стоит оставлять на поверхности земли – они быстро плесневеют.

Лучше развести холодный настой водой в соотношении 1:3 и полить им растение раз в 2–3 месяца. Такое средство освежит субстрат, активизирует микрофлору и улучшит усвоение питательных веществ.

