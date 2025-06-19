"Не верил до последнего": защитник вернулся в Украину в свой день рождения. Видео

Освобожденные из плена украинские военные, которые вернулись на родную землю в рамках обмена 19 июня, не сдерживали эмоций. Некоторые ждали этого момента три года, а один из защитников попал в Украину именно в свой день рождения.

Видео дня

В Государственной пограничной службе показали первые комментарии наших воинов после российского плена. Многие до последнего не верили, что обмен таки состоится.

"День сегодня на самом деле замечательный – и день рождения, и я в Украине", – признался один из военных.

Другие освобожденные защитники отметили, что даже когда начался процесс транспортировки, до конца не были уверены, что это не очередной обман. Их слова наполнены эмоциями, облегчением и радостью:

"Не верил до последнего, что еду на обмен, пока не увидел наши автобусы и скорые".

"Счастлив. Не ожидали, честно. До последнего не верили, что нас везут на обмен".

"Я чувствую радость, одновременно и тревогу на душе... Эмоции переполняют. Не знаю, как выразить. Столько радости на душе".

"Радость большую чувствую. Я рад, что с семьей все хорошо".

"Сегодня чувствовал страх, что это не произойдет. Не верилось до последнего. Сейчас доволен, что еду домой, в Украину. Не имел никаких представлений, как этот обмен будет происходить, но ждал. Три года ждал".

Как сообщал OBOZ.UA, в Украину из российского плена 19 июня вернулись бойцы ВСУ, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, которые нуждаются в лечении из-за ранений или имеют тяжелые заболевания. Бойцов, большинство из которых были в плену с 2022 года, встречали с объятиями и слезами родные.

Сеть тронуло видео освобожденного героя, который искренне признался, что очень ждал этого дня. Защитник сказал, что надеялся вернуться домой и надеялся на это. Вместе с тем он добавил, что в российской неволе находится еще много военных, которые тоже мечтают ступить на украинскую землю.

Кроме этого, украинский пограничник впервые получил возможность поговорить своим родным. Завернутый во флаг Украины бывший российский пленный сказал сыну по телефону: "Солнышко, я уже дома. Я уже в Украине".

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