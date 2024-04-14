Как сказать на украинском 'вводит в обиход': правильный перевод

Каждый язык имеет свои особенности, поэтому дословный перевод часто бывает неуместным. Особенно это касается фразеологизмов и других устойчивых выражений, по которым следует искать правильные соответствия.

Например, многие используют словосочетание "вводят в обиход". Что оно означает и как его следует переводить на украинский – читайте в материале OBOZ.UA.

"Быть в обиходе" означает "бути в ужитку" або "уживатися".

Словосочетание "ввести в (широкий) обыход что-либо" следует переводить как "запроваджувати, запровадити в (широкий) ужиток щось; узвичаювати".

К примеру:

Продовольственные карточки активно вводились в обиход во времена Второй мировой. – Продовольчі картки активно запроваджувалися в часи Другої світової.

В обиходе и эта вещь пригодится. – У господарстві і ця річ згодиться.

Важно обратить внимание и на правильный перевод следующих выражений:

вошедший в обиход – той, що увійшов у вжиток; узвичаєний;

входить, войти в ежедневный обиход – входити у щоденний ужиток; узвичаюватися;

для домашнего обихода – для домашнього (хатнього) вжитку; на домашні (на хатні) потреби;

для своего обихода – для власного вжитку; для власної потреби; собі на вжиток;

пускать, пустить в обиход что-либо – пускати, пустити до вжитку (в ужиток, в обіг) щось; запровадити в ужиток.

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