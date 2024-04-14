Как сказать на украинском "вводит в обиход": правильный перевод
Каждый язык имеет свои особенности, поэтому дословный перевод часто бывает неуместным. Особенно это касается фразеологизмов и других устойчивых выражений, по которым следует искать правильные соответствия.
Например, многие используют словосочетание "вводят в обиход". Что оно означает и как его следует переводить на украинский – читайте в материале OBOZ.UA.
"Быть в обиходе" означает "бути в ужитку" або "уживатися".
Словосочетание "ввести в (широкий) обыход что-либо" следует переводить как "запроваджувати, запровадити в (широкий) ужиток щось; узвичаювати".
К примеру:
Продовольственные карточки активно вводились в обиход во времена Второй мировой. – Продовольчі картки активно запроваджувалися в часи Другої світової.
В обиходе и эта вещь пригодится. – У господарстві і ця річ згодиться.
Важно обратить внимание и на правильный перевод следующих выражений:
- вошедший в обиход – той, що увійшов у вжиток; узвичаєний;
- входить, войти в ежедневный обиход – входити у щоденний ужиток; узвичаюватися;
- для домашнего обихода – для домашнього (хатнього) вжитку; на домашні (на хатні) потреби;
- для своего обихода – для власного вжитку; для власної потреби; собі на вжиток;
- пускать, пустить в обиход что-либо – пускати, пустити до вжитку (в ужиток, в обіг) щось; запровадити в ужиток.
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