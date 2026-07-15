Не в холодильнике: где лучше всего хранить арбуз, чтобы он дольше оставался вкусным

Немногие фрукты такие освежающие и сочные, как арбуз, поэтому мы любим запасаться им летом. Обычно мы не едим его сразу, а инстинктивно кладём в холодильник, где он остаётся прохладным до нескольких дней.

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Это кажется разумным, но в случае с арбузом может иметь обратный эффект. Эта распространённая ошибка приводит к тому, что фрукт теряет свой сладкий вкус, некоторые ценные питательные вещества и быстрее портится, пишет OBOZ.UA.

Целый, неповрежденный арбуз не следует хранить в холодильнике. Если у вас есть прохладная кладовая, подвал или другой сухой, темный уголок (даже коридор, выложенный плиткой), храните его там.

Оптимальная температура для целых плодов составляет около 10–15 градусов Цельсия. В таких условиях они будут храниться до двух недель.

Однако не кладите арбуз прямо на пол. Подложите под него кусок толстого картона, полотенце или пенопласт, чтобы предотвратить появление следов на кожуре, которые могут привести к гниению плода.

Самое главное — не храните его рядом с бананами и яблоками, поскольку они выделяют газ этилен, который ускоряет порчу арбуза.

После разрезания арбуза его необходимо хранить в холодильнике, поскольку он становится рассадником бактерий и привлекает плодовых мушек. Хранить его при комнатной температуре можно лишь несколько часов.

Прежде чем положить арбуз в холодильник, плотно заверните мякоть в пищевую пленку, чтобы она прилегала к поверхности. Это уменьшит тление, замедлит высыхание фрукта и, что важно, предотвратит впитывание им запахов других продуктов в холодильнике.

Если у вас нет фольги, вы можете просто положить его в герметичный контейнер. Разве что, конечно, вы любите есть арбуз, который пахнет колбасой.

Хранить нарезанный арбуз в холодильнике можно максимум 3–4 дня, поскольку он быстро теряет вкус и воду. После этого он может стать непригодным к употреблению.

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