Не узнаете свой сад: какие многолетники стоит успеть посадить в октябре

Октябрь у садоводов считается идеальным временем, чтобы обновить сад и посадить многолетники, которые уже в следующем году подарят роскошное цветение. В этот период почва еще теплая после лета, а влажность воздуха помогает корням быстрее приживаться.

Если вы мечтаете о цветущих бордюрах или красивых клумбах, стоит воспользоваться этим "окном возможностей" до первых заморозков. Перед посадкой не забудьте подготовить хорошо дренированную почву, обильно полить и замульчировать клумбу для лучшей зимовки.

Эксперты назвали лучшие растения, которые стоит высадить именно в октябре, чтобы весной ваш сад расцвел новыми красками.

Шалфей

Шалфей — один из самых ярких осенних фаворитов для сада. Он радует многообразием цветов — от нежно-розового до насыщенного фиолетового, а при мягкой зиме может цвести даже зимой. Сажайте шалфей на солнечных участках с хорошим дренажем, и он каждый год будет возвращаться с новыми бутонами.

Вербена

Вербена идеально подходит для осенней посадки благодаря своей выносливости и позднему цветению. Ее фиолетовые цветки привлекают множество бабочек и пчел, добавляя жизни в сад даже осенью. Выберите хорошо освещенное место, чтобы растение получало максимум солнца и не теряло декоративности.

Хризантемы

Хризантемы — настоящие королевы осени, которые достигают пика цветения именно в этот период. Им нравится солнечное место и плодородная, слегка влажная почва, а мульча поможет перезимовать без потерь . Эти цветы добавят ярких красок даже тогда, когда большинство растений уже увядает.

Пионы

Пионы — классика садового ландшафта, поражающая ароматом и красотой цветов. Высаживайте их осенью в рыхлую, хорошо дренированную почву, не заглубляя почки больше чем на несколько сантиметров. Они прекрасно зимуют и с каждым годом становятся пышнее и крепче.

Гаура

Гаура — нежное растение с легкими белыми и розовыми цветами, которые напоминают бабочек. Она продолжает цвести до поздней осени, если не наступят сильные морозы. Добавьте в почву компост, хорошо полейте после посадки и замульчируйте — и гаура отблагодарит роскошным цветением.

Скумпия обыкновенная

Скумпия, или дымчатый кустарник, украсит сад яркой фиолетовой листвой и нежными "дымчатыми" соцветиями. Высаживать ее лучше осенью, когда температура умеренная, а влажность стабильная. Молодые растения нуждаются в регулярном поливе в течение первых двух лет для лучшего укоренения.

Гейхера

Гейхера — неприхотливое многолетнее растение, которое радует красочной листвой даже зимой. Она прекрасно подходит для затененных участков и легко сочетается с другими декоративными культурами. Высадив его осенью, вы получите яркие цвета в саду даже тогда, когда большинство цветов отцветают.

