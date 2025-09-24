Не требуют особого ухода: какие многолетние цветы посадить в саду

Создание красивого сада не всегда означает ежедневную изнурительную работу. Есть многолетние растения, которые способны расти и цвести десятилетиями, требуя минимального ухода. Они хорошо приспосабливаются к различным условиям, радуют долгим периодом цветения и устойчивостью к болезням.

Такие цветы подходят даже для новичков в садоводстве или тех, кто хочет иметь эффектный цветник без лишних хлопот. Достаточно высадить их один раз – и каждой весной или летом они снова расцветут, даря яркие краски. Эксперты определили лучшие варианты для сада, которые стоят вашего внимания.

Хризантемы

Хризантемы часто воспринимают как осенние однолетники, однако это настоящие многолетние цветы, которые ежегодно радуют новым цветением. Особенно выделяют сорта, которые легко приживаются и прекрасно украшают клумбы с конца лета до первых заморозков (это могут быть Виенна, Прекосита Флейм, Падре оранж, Пастораль, или Солнечный принц).

Гибискус

Хотя его цветы напоминают тропические, многолетний гибискус хорошо чувствует себя даже в более прохладных регионах. Он любит солнце и обильно цветет с лета и вплоть до осени, добавляя саду экзотических ноток.

Гелиантус иволистный

Для тех, кто хочет видеть в своем саду высокие и выразительные растения, подойдет гелиантус. Сорт Lemon Queen не только декоративен, но и привлекает пчел, делая участок еще более живым.

Гейхера

Гейхера известна своей декоративной листвой, сохраняющей яркость на протяжении большей части года. Она неприхотлива, хорошо переносит как жару, так и прохладу, а темные сорта выдерживают даже открытое солнце.

Астры

Астры имеют множество разновидностей, однако особенно выделяется Stokes' aster. Она поражает палитрой цветов от белого и желтого до фиолетового и голубого. Цветет с конца весны и до осени, даря саду постоянную яркость.

Дицентра

Это растение прекрасно растет в тени и полутени, образуя нежные цветы-"сердечки". Он цветет не только весной, но и летом, а еще привлекает колибри и других опылителей.

Пионы

Пионы — настоящие долгожители среди цветов. Они могут расти на одном месте десятилетиями, ежегодно радуя большими душистыми бутонами в позднюю весну и в начале лета.

Нарциссы

Эти цветы — лучшая альтернатива тюльпанам и ирисам, которые со временем теряют декоративность. Нарциссы стабильно появляются каждую весну, не требуют пересадки и не привлекают грызунов.

