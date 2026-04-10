Не только заморозки: синоптики сказали, где в субботу в Украине ожидать мокрого снега. Карта

Согласно прогнозам синоптиков, в Украине в субботу, 11 апреля, будет в целом облачно с прояснениями. Причем ночью только на севере, северо-востоке страны и Черкасской области, а уже днем везде в стране, кроме юго-запада, ожидаются небольшие дожди, возможно – с мокрым снегом.

Ощущение холода на улице усилит довольно значительный ветер – преимущественно западного направления, его скорость достигнет 5-10 м/с. Об этом говорится в последних отчетах Укргидрометцентра.

Температурный режим

В целом температура ночью не превысит 1-6° тепла. Причем на поверхности почвы, а в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Одесской и Николаевской областях и в воздухе ожидаются заморозки 0-3°.

Днем воздух прогреется лишь до 4-9° тепла. Немного теплее будет только на юге и юго-востоке страны, где термометры поднимутся до отметки 13°.

Морозы на Киевщине

Аналогичную – облачно с прояснениями, ночью небольшой мокрый снег, днем небольшой дождь, западный ветер со скоростью 5-10 м/с – погоду прогнозируют и в столице и на всей Киевщине.

В Киеве ночью ожидаются заморозки 0-2°. Поэтому синоптики предоставляют предупреждение об "опасных стихийных метеорологических явлениях" – по их оценке явление имеет второй, оранжевый уровень опасности.

"Заморозки будут наносить вред раннецветущим плодовым деревьям", – предупреждают метеорологи.

Предупреждение об опасности

Предупреждение об опасных стихийных метеорологических явлениях предоставлено не только столичному региону, а в целом по Украине. Хотя обобщенное для страны предупреждение имеет первый, желтый уровень опасности.

Но в западных, северных, Винницкой, Черкасской, в Николаевской,Одесской, а 12 апреля и в Харьковской областях это предупреждение о втором, оранжевый уровень опасности.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань предупреждал, что после аномально теплого начала апреля в Украину резко ворвется арктическое похолодание. К сожалению, его прогнозы оправдываются – страну накрывают заморозки, дожди с грозами и даже мокрый снег.

