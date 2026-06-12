Не только из-за жары: специалист рассказала о тревожном симптоме у собак летом

Если вы заметили, что ваша собака тяжело дышит, то первое, что приходит в голову – это связано с жарой. Но это не всегда так.

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Доктор Эмма Скейлз-Теобальд, эксперт по собакам из Canine Cottages, рассказала, что если ваш питомец дышит интенсивнее, чем обычно, это на самом деле может быть признаком нервозности, пишет Express.

Хотя одышка – это нормальный способ для собак регулировать температуру тела в жаркую погоду или после длительной прогулки, если они чрезмерно задыхаются без этих факторов, это может быть признаком того, что они чувствуют себя перегруженными.

"Если собака испытывает стресс или перегрузку в новой среде, она продемонстрирует это различным поведением", – рассказала эксперт.

Существует несколько простых способов повысить уверенность вашей собаки и помочь ей меньше чувствовать тревогу. Отличный способ сделать это – немного изменить свой распорядок дня.

Вместо того чтобы каждый день выгуливать собаку одинаково, попробуйте изменить свои методы. Как только вы прибудете в новое место, просто посидите минутку, пока собака исследует окружающую среду.

Пусть ваша собака понюхает все вокруг, чтобы изучить его, не чувствуя спешки.

"Нюхание – это их основное чувство, и именно с его помощью они в основном исследуют мир. Поэтому они будут очень рады все нюхать, все впитывать", – сказала специалистка.

Также хорошей идеей будет позволить вашей собаке самостоятельно решать, что делать. Если она нервничает, то будет пытаться избегать того, что вызывает у нее беспокойство.

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