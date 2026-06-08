Почему собаки потягиваются всем телом, когда видят вас: милое объяснение

Потягивается ли ваша собака, как только вы переступаете входную дверь? Вопреки распространенному мнению, это не обязательно из-за того, что она только что проснулась или испытывает скуку. На самом деле, это успокаивающий знак, который владельцы должны "воспринимать как комплимент".

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Понимание наших любимцев иногда бывает сложным из-за их неспособности общаться с нами напрямую. Собаки же используют все тело, чтобы передать свои чувства, пишет OBOZ.UA.

Этот конкретный жест называется приветственная растяжка, и это больше, чем просто встряхивание после сна. Это признак того, что ваша собака чувствует себя в безопасности, расслабленной и счастливой от того, что вы дома.

Собаки могут потягиваться, чтобы "расслабить скованные мышцы", но если они делают это сразу после вашего возвращения, это "намеренно". Это их версия спокойного, дружеского приветствия, и если вы когда-нибудь реагировали на это похвалой, то, вероятно, усиливали этот жест, даже не осознавая этого.

Однако важно помнить, что не все растяжки – это про нежность. Если живот расположен низко к земле, это может быть признаком дискомфорта или боли, в таком случае владельцам стоит обратить на это внимание.

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