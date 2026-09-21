"Не только адаптировать рабочие места": в ДТЭК рассказали о создании условий для работы ветеранов и людей с инвалидностью

Для бизнеса важно не только адаптировать рабочие места для ветеранов и людей с инвалидностью, но и уже на этапе их создания учитывать возможные физические и ментальные барьеры.

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Об этом написала директор компании "Д.СЕРВИС" Татьяна Шишлова по итогам третьего форума "Моя безбарьерность. Извлеченные уроки".

В ходе панельной дискуссии она выделила три ключевых принципа безбарьерности для бизнеса: учитывать инклюзивность еще на этапе создания пространств и рабочих мест, обеспечивать не только физическую, но и ментальную доступность, а также помнить, что эффективные решения не всегда требуют значительных затрат.

"Физически доступное пространство ещё не гарантирует комфорт. Следующий уровень для бизнеса значительно сложнее: как сделать среду доступной ментально, чтобы она не травмировала человека и не заставляла его каждый раз объяснять, почему ему нужны другие условия?" – отметила Шишлова.

Она также рассказала об опыте ДТЭК в трудоустройстве ветеранов и людей с инвалидностью с помощью инструмента подбора должностей "МОЖУ". Эта разработка помогает сопоставить функциональные возможности человека с реальными условиями рабочего места, а также учесть его опыт и профессиональные навыки.

По словам Шишловой, сегодня ДТЭК применяет этот подход в своих компаниях и делится наработанным опытом с бизнес-сообществом.

"Инклюзивность на самом деле начинается гораздо раньше, чем пандус или адаптированное рабочее место. Она начинается в тот момент, когда мы признаем, что наш собственный опыт не является универсальным", – подытожила Шишлова.

Ранее ДТЭК Рината Ахметова признали компанией с лучшей программой поддержки ветеранов.