Не спешите выбрасывать: чесночные стрелки с соевым соусом и кунжутом по-корейски

Чесночные стрелки очень часто выбрасывают, но это очень зря. Ведь из них получится очень вкусные закуски, а также пикантные салаты, а также их можно очень вкусно законсервировать и сделать соус.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных жареных чесночных стрелок с соевым соусом и кунжутом.

Ингредиенты:

чесночные стрелки

соль, черный молотый перец ⠀

20-30 мл соевого соуса

кунжут для подачи

Способ приготовления:

1. Чесночные стрелки промываем и просушиваем бумажным полотенцем. Срезаем верхнюю и нижнюю части. Середину нарезаем по 4-5 см.

2. Жарим на растительном масле 5-7 минут до легкого золотистого цвета и мягкости. Добавляем соль, перец, соевый соус, перемешиваем и держим на огне еще несколько минут.

Подаем с кунжутом и наслаждаемся!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: