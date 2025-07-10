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Не спешите выбрасывать: чесночные стрелки с соевым соусом и кунжутом по-корейски

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
27
Рецепт блюда

Чесночные стрелки очень часто выбрасывают, но это очень зря. Ведь из них получится очень вкусные закуски, а также пикантные салаты, а также их можно очень вкусно законсервировать и сделать соус.

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Салат из чесночных стрелок

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных жареных чесночных стрелок с соевым соусом и кунжутом.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • чесночные стрелки
  • соль, черный молотый перец ⠀
  • 20-30 мл соевого соуса
  • кунжут для подачи

Способ приготовления:

1. Чесночные стрелки промываем и просушиваем бумажным полотенцем. Срезаем верхнюю и нижнюю части. Середину нарезаем по 4-5 см.

Чесночные стрелки

2. Жарим на растительном масле 5-7 минут до легкого золотистого цвета и мягкости. Добавляем соль, перец, соевый соус, перемешиваем и держим на огне еще несколько минут.

Сколько жарить стрелки

Подаем с кунжутом и наслаждаемся!

Готовое блюдо

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