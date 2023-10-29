Не 'щось із чимось': как колоритно перевести на украинский русское выражение 'что-то с чем-то'

При дословных переводах сталых выражений возникает калька, поэтому важно учитывать особенности каждого языка. К примеру, русскую фразу "что-то с чем-то" часто переводят как "щось із чимось". Казалось бы, суть передана, и словосочетание, хоть и странное по звучанию, но приемлемое.

На самом же деле мало кто знает, что в украинском языке есть очень колоритные соответствия. Языковеды объяснили, какой фразеологизм можно использовать при переводе.

О чем-то неупорядоченном, напутанном, непонятном в народе говорят "горох с капустой".

К примеру:

Словом – горох з капустою, навіть не розібрати, що там діялося ввечері у шинку: гомоніли, кричали, у бійки лізли.

Также в украинском языке есть интересный фразеологизм: "наколотити гороху з капустою". Его используют, когда речь идет о путанице. Встретить это выражение можно даже у классиков:

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"(Петро:) Сю штуку написав москаль по-нашому і дуже поперевертав слова.

(Виборний:) Москаль? Нічого ж і говорити! Мабуть, вельми нашкодив і наколотив гороху з капустою".

(І. Котляревський).

"Наколотити гороху з капустою" – значит напутать, смешать все вместе.

"Ну ви й наколотили гороху з капустою!", – примовляла бабця онукам, дивлячись на гармидер.

А "лізти в чужий горох" – значит вмешиваться в чужие дела.

"Може досить вам, Олено, лізти в чужий горох?" – кричала Катря сусідці через тин.

Говоря об "огородных" фразеологизмах, стоит упомянуть и выражение "моркву терти", что означает насмешку.

Олекса з усіма дівчатами моркву тер, постійно жартував та насміхався, допоки в Марічку не закохався.

А вот "скребти моркву" уже имеет негативное значение. Так говорят о постоянных упреках, недоразумениях, ссорах.

Мотря з невісткою щодня моркву скребли, вже й сусіди звикли до їх голосних криків.

О неприятности, досаде и оскорблениях свидетельствует выражение "підносити тертого хрону (або перцю)".

Василина піднесла суперниці тертого хрону та й раділа, вийшовши з суперечки переможницею.

Фразу же "когда рак на горе свистнет" можно заменить народным: "як виросте гарбуз на вербі".

"Ой, піду я за тебе заміж, Михасику, як виросте гарбуз на вербі", – кепкувала Даринка.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как заменить русское выражение "не сметь" одним словом.

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