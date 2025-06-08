Не 'полдник': как правильно назвать на украинском

Многие украинцы в связи с последними событиями активно переходят на родной язык, стремясь к чистоте речи и избавлению от суржиковых слов. Однако на этом пути возникают определенные трудности, особенно когда речь идет о повседневных терминах, которые прочно укоренились в лексике.

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Одним из таких примеров является русское слово "полдник", которое часто ошибочно используют для обозначения легкого приема пищи. Для обогащения словарного запаса и избежания русизмов важно знать правильные украинские соответствия.

"Полдник" - украинские соответствия

Слово "полдник" является прямой калькой из русского языка и не является нормой украинского. В Академическом толковом словаре украинского языка (СУМ) находим основное соответствие - "полудень". Это слово означает как время суток, когда солнце находится выше всего, так и пищу, которую принимают в это время.

Например: "Мать поставила на стол полдник для дочери".

Кроме "полудня", словари предлагают еще один литературный аналог – "полуденок". Это слово является синонимом "полудня" и также используется для обозначения легкого приема пищи.

Например: "Сегодня на полдник у тебя будет яблоко и груша".

Также, как полный синоним, указывается слово "підвечірок". Хотя по структуре слов может казаться, что "полуденок" лучше подходит для перекуса между завтраком и обедом, а "підвечірок" - между обедом и ужином, словари подают их как взаимозаменяемые варианты. Выбор остается за говорящим.

Украинский язык богат синонимами и диалектизмами. Кроме основных литературных норм, существуют разговорные и диалектные варианты, которые также могут быть использованы в контексте перекуса. К разговорным относят "полуднання", а к диалектным – "полудне" и "полуднє". Эти слова добавляют колорита речи, но их использование может быть уместным в менее официальном общении.

Синонимы к слову "перекус"

Если же вы ищете более общие синонимы к слову "перекус", украинский язык также имеет что предложить. Среди них можно выделить:

закуска,

заїдка,

заїжка,

перекуска,

підобід.

Эти слова могут использоваться для обозначения любого легкого приема пищи, независимо от времени суток, и являются отличной альтернативой суржиковому "перекус".

На OBOZ.UA вы найдете правильные варианты перевода русских слов "мучное" и "жаркое".

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