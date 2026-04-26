Не пищевая сода или уксус: чем отмыть до блеска стиральную машину

Иногда для того, чтобы ваша стирка была всегда свежей и приятно пахла, недостаточно только хорошего стирального средства или кондиционера. Большое значение играет чистота стиральной машины.

Видео дня

Классические домашние средства, которыми обычно пользуются хозяйки, – пищевая сода и уксус, – не всегда эффективны. В соцсетях можно встретить более действенный и также бюджетный способ, пишет OBOZ.UA.

Для этого вам понадобится один лимон и обычная зубная паста. Для быстрой и легкой очистки стиральной машины просто разрежьте фрукт пополам, добавьте зубную пасту и бросьте эту смесь в стиральную машину.

Это может помочь устранить запахи и сделать вашу стиральную машину "абсолютно блестящей".

Большинство пользователей признали, что этот способ, действительно, очень действенный, экономный и при этом может помочь сразу с двумя проблемами – грязью и запахами.

Но есть и скептики, которые предостерегают от такого лайфхака, ведь у него есть свои недостатки. По их словам, концентрация лимонной кислоты в лимонах слишком низкая в разведенном виде, а мякоть фрукта может застрять в барабане.

Дискуссии продолжаются, поскольку хозяйки постоянно ищут экономически эффективные способы обслуживания своих стиральных машин.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.