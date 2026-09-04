Не перегружайте себя дополнительной работой и избегайте стрессов: гороскоп на 4 сентября для всех

В пятницу, 4 сентября 2026 года, Луна в Близнецах подарит нам много энергии, поэтому стоит активизироваться. День благоприятен для покупок, путешествий и общения. Особенно успешными будут дела, требующие обсуждения и планирования на будущее. Луна будет находиться в последней четверти, поэтому любые задержки последних дней будут быстро устранены.

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Астрологи утверждают, что в этот день будет легче заводить новых друзей, поскольку Луна в Близнецах способствует преодолению барьеров и побуждает людей выражать свое мнение, пишет Vogue.

Овен

Начните свой день с йоги и медитации. Это принесет вам пользу и поможет поддерживать высокий уровень энергии в течение дня. Заключится новая финансовая сделка, и поступят новые деньги. Друзья окажут вам поддержку, но будьте осторожны в своих словах. Вас ждет волнующий день, ведь вам позвонит любимый человек. Если вы собираетесь в отпуск, не волнуйтесь – в ваше отсутствие все пройдет гладко. Если же возникнут какие-то проблемы, вы легко их решите по возвращении. Не уделяйте времени важным делам и тратьте его на бесполезные вещи – сегодня это может оказаться для вас губительным. Если вы долгое время чувствовали себя проклятым, сегодня вы почувствуете себя благословленным.

Телец

Вы почувствуете, что у вас меньше энергии, чем обычно. Не перегружайте себя дополнительной работой, отдохните и перенесите встречи на другой день. Сегодня суд вынесет решение в вашу пользу, если вы были вовлечены в дело, связанное с денежными вопросами. Это принесет вам финансовую выгоду. Некоторые изменения дома могут сделать вас очень сентиментальным, но вы сможете эффективно выразить свои чувства самым важным для вас людям. Сегодня вы не сможете выполнить ни одно из своих обещаний, что может расстроить вашего возлюбленного. Ваши коллеги сегодня будут понимать вас лучше, чем обычно. Своевременное завершение работы и ранний уход домой сегодня пойдут вам на пользу. Это также принесет счастье вашей семье, и вы почувствуете себя отдохнувшим. Слишком большие ожидания сегодня могут привести к печали в семейной жизни.

Близнецы

Вечер в компании друзей будет приятным, но будьте осторожны, так как переедание может испортить вам утро. Сегодня вы, скорее всего, получите финансовую выгоду от семьи вашей матери. Ваш дядя или дедушка по материнской линии могут оказать вам финансовую помощь. Сегодня все хотят с вами дружить, и вы с радостью им поможете. Период одиночества, который долгое время вас терзал, подходит к концу, и, похоже, вы нашли свою вторую половинку. Сегодня вы можете увидеть продвижение по службе. Деловая поездка окажется выгодной в долгосрочной перспективе. Ваш супруг/супруга сегодня оценит вас, похвалит за все хорошее и снова влюбится в вас.

Рак

Проведите время с близкими друзьями, чтобы расслабиться. Сегодня к вам может неожиданно прийти незваный гость, из-за чего вы можете потратить деньги на предметы домашнего обихода, которые планировали купить в следующем месяце. Ваш расточительный образ жизни может вызвать напряжение дома, поэтому избегайте поздних вечеров и чрезмерных трат на других. Не поддавайтесь ненужным требованиям вашей любви. Сегодня вы заметите улучшение в своем подходе и качестве работы в офисе. В условиях напряженного ритма жизни у вас сегодня будет достаточно времени для себя, и вы сможете заняться любимыми делами. Вам и вашему партнеру действительно нужно немного личного пространства для семейной жизни.

Лев

Направьте свои мысли и энергию на то, что вы хотите увидеть в физической реальности. Нет смысла только представлять. Ваша проблема пока в том, что вы не пытаетесь, а только мечтаете. Тратя деньги на необходимые предметы домашнего обихода, вы сегодня, безусловно, столкнетесь с финансовыми трудностями, но это убережет вас от многих проблем в будущем. Веселый характер членов семьи разрядит атмосферу дома. Романтика и общение будут занимать ваши мысли, несмотря на незавершенные дела. Благоприятный день для завершения важных деловых сделок. Ваше свободное время сегодня будет потрачено впустую из-за ненужной работы. Ваш партнер сегодня приложит много усилий, чтобы сделать вас счастливым.

Дева

Сегодня вас поддержат в хорошем настроении прогулки, вечеринки и развлекательные мероприятия. Изучите новые инвестиционные возможности, которые появятся сегодня, но принимайте решения только после тщательной оценки перспективности этих проектов. Неожиданные хорошие новости от дальних родственников принесут радость всей семье. Вам нужно вести себя наилучшим образом, потому что ваш любимый человек будет в крайне непредсказуемом настроении. Давление на работе и дома может сделать вас раздражительным. Сегодня вы сможете выделить время для себя из своего плотного графика, но из-за срочной работы ваши планы могут сорваться. Ваш супруг/супруга сегодня может быть слишком занят(а) своими друзьями, что может вас расстроить.

Весы

Несмотря на напряженный день, здоровье будет в отличном состоянии. Вы получите выгоду от комиссионных, дивидендов или авторских отчислений. Посещение религиозного места или родственников кажется вполне вероятным. Неожиданное романтическое влечение. Вы извлечете пользу из изменений на работе. Большую часть времени вы можете проводить дома во время сна. Однако вы поймете важность времени, проводимого вечером. Ваш супруг/супруга сегодня вернет вам былую любовь и романтику.

Скорпион

Ваша щедрость окажется скрытым благословением, поскольку вы, вероятно, избавитесь от многих пороков, таких как сомнения, неверность, депрессия, неверие, жадность, привязанность, эгоизм и зависть. Хотя никто не хочет одалживать или давать деньги кому-либо, вы почувствуете облегчение, одолжив свои деньги нуждающемуся человеку. Вечера будут заняты гостями. У вас могут возникнуть серьезные проблемы с любимым человеком, если вы будете диктовать ему условия. Поддержка со стороны начальства и коллег по работе поднимет ваш моральный дух. Будьте вежливы и обаятельны со всеми, кто встанет у вас на пути – лишь немногие узнают секрет вашего волшебного обаяния.

Стрелец

Пусть ваша непредсказуемость не испортит ваши брачные отношения. Старайтесь избегать этого, иначе потом можете пожалеть. У вас возникнет желание быстро заработать денег. Сегодня ваше терпение будет ограничено, но будьте осторожны, так как резкие или несбалансированные слова могут расстроить окружающих. Сегодня вы поймете, как сильно вас любит ваша возлюбленная. Новые начатые дела могут не оправдать ожиданий. Нет ничего невозможного, если есть воля преодолеть это.

Козерог

Чрезмерное волнение и бурные страсти могут навредить вашей нервной системе. Контролируйте свои эмоции, чтобы этого избежать. Люди, которые вложили средства, сегодня, скорее всего, понесут финансовые потери. Не пренебрегайте своей социальной жизнью. Выделите немного времени из своего напряженного графика и сходите на вечеринку с семьей. Это не только снимет напряжение, но и избавит от неуверенности. Ваша любовь может разгореться медленно, но неуклонно. Не обижайтесь, если ваши партнеры не сдержат своих обещаний — вам нужно сесть и поговорить, чтобы уладить разногласия. Чрезмерное использование телевизора или мобильного телефона может привести к пустой трате времени.

Водолей

Вероятно, вы столкнетесь с критикой из-за вашей привычки критиковать других. Сохраняйте чувство юмора и не задирайте нос, и вы будете в лучшем положении, чтобы отразить завуалированные замечания. У вас появятся блестящие новые идеи, которые принесут финансовую выгоду. Заботьтесь о потребностях детей, помимо украшения дома. Дома без детей бездушны, несмотря на порядок. Дети привносят в дом изобилие и радость. Сила любви дает вам повод любить. Сегодня вы будете контролировать все споры или офисную политику. Вопросы налогов и страхования потребуют внимания. Ваши родители могут сегодня благословить вашего супруга чем-то действительно замечательным, что в конечном итоге улучшит вашу семейную жизнь.

Рыбы

Ваша надежда расцветет, как богатый, нежный, ароматный и ослепительный цветок. Контролируйте свою склонность жить сегодняшним днем ​​и тратить слишком много времени и денег на развлечения. Неожиданные хорошие новости позже в течение дня принесут счастье и радость всей семье. Ваша улыбка – лучшее противоядие от несчастья вашего любимого человека. Используйте свои профессиональные способности для улучшения карьерных перспектив. Вероятно, вы добьетесь неограниченного успеха в своей сфере деятельности. Направьте все свои навыки на достижение превосходства. Сегодня вы можете уйти с работы пораньше, чтобы провести время со своим спутником жизни. Однако чрезмерные пробки сведут на нет ваши усилия.

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