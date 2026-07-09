Не паркет и не ламинат: назван новый тренд в ремонте

В сфере ремонта жилых помещений обычный ламинат начали заменять более практичным решением. В соцсетях им признали промышленный пол, который стал появляться в гостиных квартир.

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Об этом сообщает венгерский журнал Rúzs. Она создает современный облик, выдерживает ежедневные нагрузки ине требует постоянного ухода.

В чём причина такого решения

Журналисты отмечают, что такое решение создает ощущение большего пространства и доставляет меньше хлопот. В открытых и современных квартирах она создает более целостный облик, поскольку отсутствует большое количество переходов, а помещение кажется более светлым и опрятным.

"Сегодня существует не только классический серый бетон. Есть также более глянцевые варианты, более тёплые оттенки и декоративные поверхности, которые легче сочетать с деревом, текстилем и современной мебелью, чтобы сделать интерьер уютнее", – говорится в материале.

Выбор промышленного пола объясняется тем, что он не скрипит, не разбухает от влаги и хорошо выдерживает пролитые жидкости, а также перемещение мебели и повседневную суету. Поэтому в этом плане он выглядит гораздо лучше ламината.

На ощупь такой пол более холодный, а из-за твердой поверхности не совсем подходит для семей с маленькими детьми, если нет подогрева или ковров. Кроме того, при укладке нельзя допускать небрежности.

В среднем цена на неё в Европе составляет 30–60 евро за квадратный метр, а варианты с эпоксидным или полиуретановым покрытием могут стоить дороже. В то же время отмечается, что многие люди воспринимают его как долгосрочную инвестицию, поскольку это покрытие не придется менять каждые несколько лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в соцсетях быстро набирает популярность новый тренд употребления кофе. Новый напиток получил название "эспрессо-бомба", в состав которого, помимо самого кофе, входят также тоник, лимон или лайм и щепотка соли.

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