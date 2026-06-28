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Новый способ пить кофе стал вирусным: ингредиенты вас удивят

Илья Рябинин
Новости. Общество
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Для такого кофе нужен тоник, лимон и щепотка соли
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В соцсетях быстро набирает популярность новый тренд употребления кофе. Новый напиток получил название"эспрессо-бомба", в состав которого, помимо самого кофе, входят также тоник, лимон или лайм и щепотка соли.

Об этом сообщает Metro, которое изучило этот тренд. Несмотря на интересное сочетание ингредиентов, многие пользователи заявили, что приятно удивлены результатом.

Что это за тренд

Соль, как говорится в материале, помогает уменьшить горечь, а лимон или лайм придают естественную кислотность и фруктовые нотки, тогда как тоник, благодаря хинину, создает необычный баланс вкусов.

Для напитка понадобятся:

  • двойной эспрессо;
  • тоник;
  • кубики льда;
  • долька лимона или лайма;
  • щепотка соли.

Сначала в стакан кладут лед и заливают тоником. Эспрессо готовят отдельно, после чего добавляют лимон и немного соли и вливают в тоник. Также советуют предварительно охладить кофе, иначе в нём образуется слишком много пены.

Этот тренд опробовал на себе британский журналист Роберт Бакгевен. По его словам, именно тоник придаёт напитку нужную сладость, а лимон освежает вкус.

"Мой вердикт – 8 из 10: я бы точно попробовал его ещё раз, особенно если бы у меня было похмелье", – отметил медийщик в своём материале.

"Эспрессо-бомба" активно набирает популярность в TikTok, где пользователи утверждают, что такой напиток хорошо освежает в жару, а смесь кофеина, тоника и цитрусовых делает его хорошей альтернативой традиционному кофе.

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