Что надеть в церковь на Пасху: можно ли женщинам заходить в штанах

Традиционно празднование Пасхи в Украине проходило особенно торжественно. Это означало, что для похода в церковь и не только готовили специальную одежду.

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Сейчас требования к праздничному наряду стали несколько менее строгими. Однако это не значит, что на пасхальную службу можно идти в любых вещах. OBOZ.UA разбирался, что лучше не надевать для празднования в церкви. И отдельно поинтересовался, могут ли женщины приходить на службу в штанах.

Что не стоит надевать на Пасху

Если вы планируете посетить пасхальную службу или просто сходить посвятить пасхи, позаботьтесь о том, в каком виде вы появитесь в церкви. Строгого дрескода здесь нет, но главными требованиями к внешнему виду являются скромность и аккуратность. Наряды не должны быть откровенными или слишком яркими, чтобы не отвлекать людей от молитв.

Вот каких вещей следует избегать во время посещения церкви на Пасху:

любые открытые вещи – шорты, короткие юбки, глубокие декольте считаются неуместными в храме, хотя одежда с коротким рукавом считается допустимой;

яркие цвета и блестящая одежда – для похода на службу лучше выбирать вещи неярких, сдержанных тонов, избегать выразительных принтов, пайеток или страз на одежде;

спортивную одежду – тренировочные штаны, спортивные куртки или майки оставьте для занятий физической активностью, на пасхальную службу наденьте нечто более элегантное.

Можно ли женщинам приходить в церковь в штанах

Ответ на этот вопрос дал изданию Krivbass City клирик ПЦУ отец Артемий. "В Библии сказано: пусть женщина не одевается в мужскую одежду, а мужчина – в женскую. Но поскольку сейчас брюки являются частью женской одежды, то можно и в брюках", – пояснил он.

Священник также добавил, что главнее духовное содержание человека, а не его внешний вид. Впрочем, прихожане должны сами проявлять уважение друг к другу и поэтому внимательно относиться к своей одежде.

Отец Артемий добавил, что женщинам желательно покрывать голову в церкви платком. Хотя являться с непокрытой головой в храме не возбраняется и за такой внешний вид выгонять никто не станет. Тем не менее, платок является традиционным для походов в церковь элементом женского наряда, поэтому по возможности лучше им воспользоваться.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что нельзя класть в пасхальную корзину для освящения в церкви.

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