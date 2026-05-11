Не 'каприз': как сказать на украинском

Слово "каприз" часто употребляют в бытовой речи, когда говорят о внезапном желании, капризном поведении или смене настроения. Однако на украинском его можно заменить более точными и естественными соответствиями.

Такие слова помогают лучше показать оттенок поведения – детское упрямство, мгновенное желание, избалованность, спесь или сложный характер. Украинский язык имеет много живых и колоритных вариантов, которые звучат естественнее привычного заимствования.

Украинский язык имеет достаточно собственных слов, которые передают эти значения точнее. Дело в том, что "каприз" звучит довольно общее слово. Оно не всегда объясняет, что именно имеется в виду.

Именно поэтому в украинской речи стоит чаще использовать естественные соответствия. Они делают фразу более выразительной и помогают избегать однообразия.

Самый универсальный аналог слова "каприз " – это примха. Так можно сказать о внезапной смене настроения, неожиданном желании или неустойчивом поведении.

Например, слово "примха" хорошо подходит и для описания человека, и для явлений природы. Мы можем сказать: примхи погоди, примха характеру, дивна примха.

Еще один подходящий вариант – забаганка. Это слово лучше употреблять тогда, когда речь идет о неожиданном, не очень важном или чрезмерном желании. Например: дитяча забаганка, дорога забаганка, хвилинна забаганка.

Вместо прилагательного капризный на украинском лучше говорить вередливий или примхливий.

Если речь идет о человеке, который слишком долго выбирает, всем недоволен или имеет завышенные требования, лучше сказать перебірливий. Например: "вона перебірлива в їжі", "він перебірливий у виборі одягу".

Глагол "капризувати" также имеет несколько естественных украинских соответствий. Самый простой вариант – вередувати.

Так говорят преимущественно о ребенке или человеке, который ведет себя беспокойно, упрямо или недовольно. Например: "дитина вередує", "не вередуй через дрібниці".

Еще один колоритный вариант – комизитися. Это слово имеет немного другой оттенок: оно может означать упираться, показывать гонор, вести себя напыщенно или неоправданно капризно.

Украинский язык имеет немало ярких слов для описания сложного, упрямого или непредсказуемого поведения. Одно из них – комизи. Оно означает капризы, выдумки, претензии или упрямые проявления характера.

Еще один выразительный вариант – химери. Когда говорят, что человек "викидає химери", имеют в виду странное, неожиданное или нелогичное поведение.

Также можно употреблять слово норови. Оно указывает на сложный нрав, упрямство и желание делать все по-своему. Например: "має важкі норови".

