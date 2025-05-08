Не "ізобіліє": как правильно сказать на украинском
Вместе с распространением в украинской блогосфере коучей, которые предлагают сомнительные тренинги по повышению доходов, в онлайн-среду проникло и слово "ізобіліє", которое они обещают своим ученикам. И это слово выдает происхождение таких коучей с головой, ведь такого слова нет в украинском языке, оно является русизмом.
Тратить или нет свои деньги на такие сомнительного качества образовательные услуги, мы вам совета не дадим - это ваше решение и ваша ответственность. А вот как перевести слово "ізобіліє" на украинский OBOZ.UA с радостью расскажет.
Наиболее точным аналогом русского слова является украинское существительное "достаток". Вот как оно употребляется:
- у нас всього в достатку;
- бажаю вам жити в достатку;
- ріг достатку.
Также можно употребить слово "добробут". Оно будет уместным, когда речь идет об обеспеченной всем необходимым комфортной жизни
Словом "заможність" тоже можно перевести русизм, который стал так стремительно распространяться. В этом случае также речь идет об обеспеченной материальными благами жизни.
"Вдосталь" – так говорят, когда хотят перевести словосочетание "в изобилии". Говорите: "У нас всього вдосталь". И тогда вы точно не ошибетесь. Также в этом значении используется слово "достача".
Словом "рясно" можно описать неожиданно хороший результат каких-то усилий. "Изобильный урожай" переводим как "рясний урожай". Также можно воспользоваться существительным "рясота".
Слово "гаразди" тоже является разговорным синонимом "достатка". "Жити в гараздах" - так говорят о людях, которые не имеют ни в чем нужды. Также принято желать людям "всіляких гараздів".
Ранее OBOZ.UA объяснял, как правильно перевести русский термин "управдом".
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