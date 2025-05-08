Не 'ізобіліє': как правильно сказать на украинском

Вместе с распространением в украинской блогосфере коучей, которые предлагают сомнительные тренинги по повышению доходов, в онлайн-среду проникло и слово "ізобіліє", которое они обещают своим ученикам. И это слово выдает происхождение таких коучей с головой, ведь такого слова нет в украинском языке, оно является русизмом.

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Тратить или нет свои деньги на такие сомнительного качества образовательные услуги, мы вам совета не дадим - это ваше решение и ваша ответственность. А вот как перевести слово "ізобіліє" на украинский OBOZ.UA с радостью расскажет.

Наиболее точным аналогом русского слова является украинское существительное "достаток". Вот как оно употребляется:

у нас всього в достатку;

бажаю вам жити в достатку;

ріг достатку.

Также можно употребить слово "добробут". Оно будет уместным, когда речь идет об обеспеченной всем необходимым комфортной жизни

Словом "заможність" тоже можно перевести русизм, который стал так стремительно распространяться. В этом случае также речь идет об обеспеченной материальными благами жизни.

"Вдосталь" – так говорят, когда хотят перевести словосочетание "в изобилии". Говорите: "У нас всього вдосталь". И тогда вы точно не ошибетесь. Также в этом значении используется слово "достача".

Словом "рясно" можно описать неожиданно хороший результат каких-то усилий. "Изобильный урожай" переводим как "рясний урожай". Также можно воспользоваться существительным "рясота".

Слово "гаразди" тоже является разговорным синонимом "достатка". "Жити в гараздах" - так говорят о людях, которые не имеют ни в чем нужды. Также принято желать людям "всіляких гараздів".

Ранее OBOZ.UA объяснял, как правильно перевести русский термин "управдом".

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