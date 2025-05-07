Не говорите на украинском 'управдом': как правильно заменить

С появлением в Украине такой формы управления жилищной общиной, как ОСМД, актуализировался вопрос, как правильно называть на украинском языке человека, ответственного за ведение дел такой общины. Многие вспомнили старый советский термин "управдом". Однако он является русизмом.

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Эта аббревиатура образовалась от двух русских слов: "управляющий" и "дом". OBOZ.UA разбирался, каким термином правильно ее заменить в украинском языке.

Чтобы не придумывать лишних терминов, можно обратиться к определениям, которые дает соответствующее законодательство. Ведь слово, которое называет ответственное лицо, содержится в Законе Украины "О жилищно-коммунальных услугах".

Пункт 14 статьи 1 этого закона четко указывает, что "физическое лицо - предприниматель или юридическое лицо - субъект предпринимательской деятельности, которое по договору с совладельцами обеспечивает надлежащее содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома и придомовой территории и надлежащие условия проживания и удовлетворения хозяйственно-бытовых нужд" называется словом "управитель". Итак, имеем официальный и вполне удобный для ежедневного использования термин. Феминитив от него будет иметь форму "управителька".

Отметим, что некоторые маргинальные словари предлагают также слово "кербуд", образованное путем аббревиации от фразы "керуючий будинком". Но с этим словом возникает сразу две проблемы. Во-первых, это откровенная калька с русского языка. Во-вторых, она содержит слово "керуючий", которое является активным причастием, а они украинскому не свойственны. Можно также добавить и третью - частица "буд" здесь не до конца понятна, она может означать как "будинок", так и "будівництво". Так что, как видим, употребления слова "кербуд" лучше все же избегать.

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