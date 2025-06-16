'Не имеем права на ошибку': в МВД рассказали, как происходит идентификация тел погибших

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отметил, что возвращение тел погибших украинских военнослужащих и их идентификация – это очень сложный процесс. Более того, россияне умышленно усложняют эту работу.

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В частности, тела бойцов Сил обороны возвращаются в крайне изуродованном состоянии, части тел – в разных мешках. Бывают даже случаи, когда останки одного человека возвращают во время разных этапов репатриации, написал Клименко на своем канале в Telegram в понедельник, 16 июня.

По его словам, во время последних обменов Украина получила тела российских военных вместе с телами украинцев.

"К сожалению, это факт. Это могло быть сделано россиянами намеренно, чтобы увеличить количество переданных тел и загрузить работой наших экспертов, дополняя все это циничным информационным давлением. А может и быть привычным для них небрежным отношением к собственным людям. В любом случае эти тела мы тоже идентифицируем", – рассказал глава МИД.

Он подчеркнул, что, несмотря на сложности, каждая экспертиза проводится тщательно и не один раз.

"Специалисты подготовлены, лаборатории оснащены, процессы отработаны. Самый большой вызов – время. Мы понимаем боль и ожидания семей. Максимально ускоряем процесс идентификации. Но с каждой большой репатриацией делать это становится сложнее, и возможно - именно это является целью России. Мы не имеем права на ошибку. Для нас это не статистика. Это – люди, и каждый из них заслуживает достойного отношения", – отметил Клименко.

Ранее в СБУ сообщили, что следующие этапы возвращения в Украину тел погибших Героев будут происходить с использованием автотранспорта, а не железной дороги, как было до сих пор. Новые правила предусмотрены договоренностями, достигнутыми в рамках встречи с российской делегацией в Стамбуле.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 июня в Украину вернули еще 1245 тел погибших украинских граждан, в том числе военнослужащих. Репатриационные мероприятия проходили в рамках Стамбульских договоренностей.

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