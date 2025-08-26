Не говорите Словакія и Арменія: как правильно на украинском

В современном языковом пространстве часто встречаются случаи калькирования названий стран из других языков, что приводит к ошибочным формам. Это, например, касается названий "Словакия" и "Армения".

Правильное употребление названий иностранных государств – это вопрос языковой грамотности, а также проявление уважения к культуре и традициям других народов. OBOZ.UA рассказывает, как правильно называть эти страны.

Одной из самых распространенных ошибок является употребление форм "Словакия" или "Армения".

Правильно: Словаччина.

Название образовано от этнонима словак и соответствует внутренним правилам словообразования украинского языка. Вариант Словакия – это калька с немецкого (Slowakei), английского (Slovakia), русского или других языков, но в нашей языковой системе он не закреплен.

Правильно: Вірменія.

Форма происходит еще с праславянских времен и имеет глубокие исторические корни. Зато вариант "Армения" является калькой из русского языка и не соответствует украинскому языковому стандарту.

