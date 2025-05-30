Не 'фасоль': как правильно говорить на украинском языке

Еда - это то, с чем мы сталкиваемся ежедневно, поэтому названия продуктов занимают значительную долю активного словарного запаса каждого человека. Но десятилетия русификации привели к тому, что некоторые продукты мы начали называть не на украинском языке, а использовать кальку с русского.

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К таким продуктам можно отнести популярную бобовую культуру. Вы точно натыкались на ожесточенные споры в интернете, можно ее класть в борщ или нет. Что это за "зерно раздора" и как называть его правильно, разбирался OBOZ.UA.

Наверное, вы уже догадались, что речь идет о том, что мы часто называем "фасоль". И это неправильное название. Так данный продукт называют россияне. Украинские словари переводят его как "квасоля". Ударение в слове ставится на звук [о].

В разговорной речи можно встретить такие фонетические варианты этого слова как:

хвасоля;

пасоля;

пасуля.

Если речь идет о ботве фасоли, то ее называют "фасолинням". А коробочка, в которой созревают зерна этой культуры, традиционно называется "стручком". Хотя с точки зрения ботаники ее правильнее называть "біб". Кстати, эту часть растения тоже употребляют в пищу. Если же вам нужно добыть семена фасоли из стручка, то этот процесс называется "лущенням". И вот теперь вы знаете все украинские слова, непосредственно связанные с фасолью. Употребляйте их в своей речи, потому что они того стоят. И не забывайте употреблять фасоль в пищу, потому что это очень полезный продукт.

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