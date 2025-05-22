Не 'згущонка': как правильно говорить на украинском языке

Сгущенное молоко - продукт, который является любимым многими украинцами и широко используется в кулинарии. Однако, как и в отношении многих других повседневных вещей, вокруг его названия в украинском языке возникает путаница.

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Нередко можно услышать варианты, не соответствующие нормам литературного украинского языка. Этот вопрос вызывает дискуссии и требует разъяснений для правильного словоупотребления. К счастью, специалисты по украинскому языку предоставляют четкие рекомендации по этому сладкому продукту.

Сам продукт, известный как сгущенное молоко, представляет собой молочное изделие. Его получают путем выпаривания части влаги из молока, к которому добавляют сахар. Это придает ему характерную густую консистенцию, выраженный сладкий вкус и обеспечивает длительный срок хранения. Применяется сгущенное молоко очень широко - от использования в десертах и выпечке до добавления в напитки.

Несмотря на популярность продукта, в быту часто используется калька с русского языка. Вариант "згущонка" является распространенным, однако языковеды отмечают, что это неправильное слово. Его использование в украинском языке считается ошибкой, поскольку оно не соответствует украинской лексической норме.

О правильных соответствиях русскому "сгущенка" рассказала специалист по украинскому языку, ведущая программы "Правильно українською" Ольга Багний. Она подчеркнула, что в украинском языке существует несколько вполне корректных вариантов для называния этого продукта. Основными и наиболее распространенными являются термины "згущене молоко" (ударение на У) и "згущівка". Именно эти названия рекомендуется использовать.

Кроме того, Ольга Багний вспомнила еще один вариант, который также является приемлемым, хотя и менее употребляемым – "згущик". Итак, вместо ошибочного "згущонка", украинский язык предлагает как минимум три правильные альтернативы: "згущене молоко", "згущівка" и "згущик". Использование этих слов поможет сделать вашу речь чище и правильнее.

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