Не делайте этого в Страстную пятницу: астропрогноз на 18 апреля

В пятницу, 18 апреля, длится 20 лунный день. Луна находится в Стрельце с переходом под вечер в Козерога, Солнце – в Овне. Христиане отмечают сегодня Страстную пятницу.

Видео дня

Каким будет этот день, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. По ее словам, сегодня важно успокоить своего внутреннего критика и отпустить негатив.

"Нельзя критиковать людей в этот день, нельзя никого осуждать", - предупредила Исита Гая. Она также сказала, как в этот день избавиться от негативной энергии. "Если вы хотите в этот день снять с себя негативную энергию, надо попросить прощения", - пояснила она.

Астролог описала, как практически достичь желаемого эффекта избавления от негатива. "Если вы где-то в сердце чувствуете, что вы к кому-то несправедливо отнеслись, кого-то обидели, если вы оскорбили себя, в этот день позвоните этому человеку, напишите этому человеку, попросите прощения – прямо от сердца. И вы увидите, что с вами произойдет очень сильное глубокое очищение", – пообещала она.

Эту пятницу Исита Гая назвала днем исцеления и очищения. "Это день, когда отпускаем тяжелые энергии. Поэтому отпускайте эти энергии с улыбкой. Просто позволяйте этому негативу уйти из вашей жизни", – сказала астролог.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 18 апреля для всех знаков зодиака – кому сегодня следует показывать свои сильные стороны.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежным основанием для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.