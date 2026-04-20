'Не было ни одной трещины': в Хотинской крепости назвали вероятные причины частичного обвала стены

Основными причинами частичного обвала внешней стены Хотинской крепости могли стать сильные морозы зимой и обмеление реки Днестр. Также на разрушительные процессы могла повлиять вибрация от взрывов во время российских атак в регионе.

Об этом "Укринформу" сказала директор Государственного историко-культурного заповедника "Хотинская крепость" Елизавета Буйновская. Предварительно было установлено, то эта внешняя стена не является монолитной.

Внешняя и внутренняя облицовка стен – каменные, а внутри есть кладка из так называемой цемянки – смеси кирпича, извести, песка и мелкого камня.

"И за счет того, что были дожди, а зимой были сильные морозы, эта смесь могла внутри замерзнуть, а на весну разморозиться. И таким образом эта кладка каменная рухнула", – говорит Буйновская.

К причинам, которые могли повлиять на разрушение Хотинской крепости, она отнесла и нынешнее обмеление реки Днестр, на берегу которой построен замок. По словам директора заповедника, колебания подземных вод во время наводнения и обмеления реки негативно влияет на прочность несущих стен.

Кроме того, на территории крепости ощущались вибрации во время недавних российских атак по Хотину.

"Когда мы проводим визуальное обследование, то осматриваем все объекты на территории заповедника. То на этом месте обвала раньше даже приблизительно не было видно ни одной трещины. И это пятно, за которое больше всего боялись, как раз осталось на месте. А обвалилась часть стены выше нее", – отметила директор.

Она также рассказала, что в 2018 году после землетрясения на одной из стен крепости со стороны Днестра появились трещины. Тогда ее отреставрировали за бюджетные средства. Сейчас же обвал произошел на противоположной стене со стороны города.

В регионе создали комиссию при участии представителей Министерства культуры, Черновицкой ОВА, местных властей и специалистов заповедника "Хотинская крепость". Общая высота стены, на которой произошел обвал, вместе со скалой составляет почти 60 метров. По результатам работы комиссии можно будет говорить о масштабности разрушений и смете будущих реставрационных работ.

На сегодня вход на территорию Хотинской крепости для туристов остается открытым. Место вокруг поврежденной стены огородили, посетителей туда не пускают.

Как сообщал OBOZ.UA, в Хотине произошла аварийная ситуация на территории исторического памятника – частично обвалилась одна из стен крепости. Момент инцидента зафиксировали на видео, которое распространяется в сети. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

