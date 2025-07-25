'Не было ни бинтов, ни шовного материала': сеть поразила история защитника Мариуполя, которого хирурги спасли с помощью мешка

В Мариуполе Донецкой области в начале полномасштабного российского вторжения в условиях российской осады врачи спасли раненого украинского воина, использовав обычный мешок – ведь привычных материалов у медиков уже не было. Этот боец прошел российский плен и летом 2025 года вернулся к своей семье.

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Эту историю рассказала Ксения Латий, мама военнослужащего, в Instagram. Украинка показала фотографию с сыном Иваном Будуровым и сообщила, что ранение он получил в начале марта 2022-го.

"Его оперировали в одной из больниц города, который уже был отрезан от всего мира. Не было ни бинтов, ни шовного материала. Хирург сказал: ищите что угодно, чем можно зашить. И нашли мешок из "Эпицентра" – обычный строительный. Его расторочили, замочили в спирту – и этими полосками зашили моего сына", – пересказала женщина.

Она добавила, что простой мешок "держал жизнь" Ивана. "Это не преувеличение. Это – реальность войны", – отметила Латий.

Женщина добавила: она как дизайнер интерьеров постоянно имеет дело со строительными материалами. "Но я даже представить не могла, что однажды стройматериал из магазина станет тем, что буквально держит тело моего ребенка", – призналась она.

Латий поблагодарила врачей, которые не сдавались, и каждого, кто тогда был рядом.

Как ранее писал OBOZ.UA, российские захватчики в оккупированном Мариуполе отбирают жилье украинцев, которые выжили во время бомбежек. Такой "отжим", когда квартиры считаются "бесхозными" даже при живых хозяевах, стал системной практикой.

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