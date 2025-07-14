'Отжим' стал системной практикой: оккупанты в Мариуполе отбирают жилье у украинцев, выживших во время бомбежек. Видео

Российские захватчики в оккупированном Мариуполе отбирают жилье украинцев, которые выжили во время бомбежек. Такой "отжим", когда квартиры считаются "бесхозными" даже при живых хозяевах, стал системной практикой.

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Об этом сообщает Мариупольский городской совет. Там отметили, что жестокое отношение со стороны россиян ощутил на себе 90-летний дедушка.

"В Мариуполе оккупанты продолжают циничный грабеж: они отбирают уцелевшее жилье у местных жителей. Среди жертв этого "отжима" – 90-летний пенсионер, который вынужден скитаться в общежитии. Его дом на проспекте Строителей, как и десятки тысяч других, был разрушен во время полномасштабного российского вторжения. Теперь, когда здание ремонтируют, коллаборационисты поспешили признать квартиру пенсионера "бесхозной", – говорится в сообщении.

Попытки восстановить документы через оккупационные "суды" оказываются тщетными, до завершения всей бюрократической процедуры жилье может окончательно перейти в собственность псевдовласти. Россияне намеренно создают серьезные преграды для тех, кто вынужденно покинул свои дома.

Чтобы подтвердить право собственности, людям приходится лично приезжать на оккупированную территорию и проходить так называемую "фильтрацию".

Отмечается, что в результате российской блокады в Мариуполе было повреждено более 2250 многоэтажек, из которых половина полностью разрушена. При этом жилье для переселенных мариупольцев не возводится. Зато строят ипотечное жилье, которое продают гражданам РФ из разных регионов.

"Это целенаправленная политика этнического замещения: Россия вытесняет местных жителей, заселяя город своим лояльным контингентом", – говорится в сообщении.

Напомним, оккупанты продолжают развивать военную логистику вокруг Мариуполя. Сейчас там они строят новую дорогу, которая свяжет между собой военные базы россиян, минуя город. В этом году завершить работы вряд ли успеют, однако строительство идет со значительной скоростью.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия планировала оккупацию Мариуполя задолго до полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. На сайте российского Единого института планирования пространства была найдена строительно-проектная документация еще от 2019 года, в которой россияне рассказывали, как будут перестраивать украинский город после того, как сами же его разрушат.

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