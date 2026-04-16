Не будут распадаться: самые удачные ленивые вареники для завтрака

Ленивые вареники – лучшее блюдо для завтрака. Во-первых, это сытно, быстро и главное – полезно, так как основа блюда – творог.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных ленивых вареников, которые не будут распадаться.

Ингредиенты:

200 г. творога

1 яйцо

2-3 ч.л. сахара

ванильный экстракт/сахар

4-5 ст.л. муки

Способ приготовления:

1. В миске соединяем все ингредиенты и перемешиваем до однородности.

2. Перекладываем тесто на присыпанную мукой дощечку и корректируем из него колбаску, делим ее на одинаковые кусочки (или можно сформировать шарики).

3. Воду предварительно доводим до кипения и уменьшаем огонь до среднего, она не должна сильно кипеть.

4. Отправляем вареники в кастрюльку, как только они всплывут сразу же перекладываем их в тарелку и подаем со сметаной.

