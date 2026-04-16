УкраїнськаУКР
русскийРУС

Не будут распадаться: самые удачные ленивые вареники для завтрака

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
822
Ленивые вареники – лучшее блюдо для завтрака. Во-первых, это сытно, быстро и главное – полезно, так как основа блюда – творог.

Видео дня
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных ленивых вареников, которые не будут распадаться. 

Ингредиенты: 

  • 200 г. творога
  • 1 яйцо
  • 2-3 ч.л. сахара
  • ванильный экстракт/сахар
  • 4-5 ст.л. муки

Способ приготовления: 

1. В миске соединяем все ингредиенты и перемешиваем до однородности.

2. Перекладываем тесто на присыпанную мукой дощечку и корректируем из него колбаску, делим ее на одинаковые кусочки (или можно сформировать шарики).

3. Воду предварительно доводим до кипения и уменьшаем огонь до среднего, она не должна сильно кипеть.

4. Отправляем вареники в кастрюльку, как только они всплывут сразу же перекладываем их в тарелку и подаем со сметаной.

Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe