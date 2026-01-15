'Не будем давать напрасные надежды': синоптик рассказала, какой погоды ждать в Украине

Сильные морозы в Украине сохранятся как минимум до 20-х чисел января, а кратковременного потепления синоптики не обещают. Самые низкие температуры ожидаются на севере и северо-востоке, где ночью столбики термометров будут опускаться до -22...-23 градусов.

Видео дня

Исключением будет оставаться Закарпатье, где холод ослаблен горным рельефом. Об этом в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Нынешнюю погодную ситуацию определяет блокирующий антициклон, расположенный к северо-востоку от Украины. Именно он не дает атлантическому теплу распространиться на большую часть территории страны, обеспечивая сухую, но очень холодную погоду. Воздушные массы поступают преимущественно с востока и северо-востока, что является типичным сценарием для периодов затяжных зимних морозов.

Холоднее всего в ближайшие дни будет в северных областях, а также местами в центре и на востоке – ночью температура может снижаться до -20...-23 градусов, днем будет удерживаться в пределах -8...-15. На юге и юго-востоке морозы будут более мягкими: ночью -6...-13, днем -2...-9 градусов. Закарпатье снова окажется в более теплой зоне: днем там возможны значения около 0, а иногда даже до +2 градусов.

Также ожидается гололедица, особенно в северных и центральных регионах. Ледяная корка, сформировавшаяся после прохождения циклона, местами прикрыта снегом, но остается опасной. В то же время сильного ветра не прогнозируют, а осадки будут носить локальный характер.

Во второй половине недели из-за малоподвижного атмосферного фронта возможен снег в Приазовье, где днем местами прогнозируют мокрый снег. Остальная территория страны останется без существенных осадков, хотя при ясном небе возможно явление кристаллизации влаги – так называемый "снег без облаков".

На выходных, 17-18 января, погодная картина существенно не изменится: стабильные морозы с незначительными колебаниями температур, без существенных осадков. По прогнозам Украинского гидрометцентра, до начала третьей декады января резких изменений в синоптической ситуации ожидать не стоит.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в четверг, 15 января, погода в Украине будет по-настоящему разнообразной – с осадками, гололедом и солнцем, которое местами будет появляться из-за облаков. Это обусловлено тем, что по-разному складываются погодные процессы в нижних слоях атмосферы и на высотах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!