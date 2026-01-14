Украину засыпает мокрым снегом: синоптики сказали, где в четверг ожидать самых больших осадков

В четверг, 15 января, погода в Украине будет по-настоящему разнообразной – с осадками, гололедом и солнцем, которое иногда будет появляться из-за облаков. Это обусловлено тем, что по-разному складываются погодные процессы в нижних слоях атмосферы и на высотах.

Видео дня

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Там рассказали, что у земной поверхности будет преобладать область высокого давления, однако без осадков в четверг только в большинстве северных и Черкасской областях, днем и на Закарпатье и Прикарпатье.

На остальной территории Украины атмосферный фронт и более теплый влажный воздух на высотах обусловят осадки в виде снега и мокрого снега. Больше всего осадков ожидается ночью на Прикарпатье и местами в Волынской области, днем – в Приазовье.

На дорогах местами будет удерживаться гололедица.

Холоднее всего будет в северных областях: ночью -15...-20°, местами до -23°, днем – 10-15 градусов мороза. На Закарпатье, Прикарпатье, юге и юго-востоке страны будет теплее всего: ночью 3-8 градусов с минусом, днем в пределах 0...-5°. На остальной территории Украины умеренно холодно: ночью 10-15 мороза, в дневные часы -7...-12°.

В Киевской области будет облачно с прояснениями, день пройдет без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура по области ночью составит 15-20°, местами 23, днем – 10-15 мороза. В Киеве ночью 17-19 мороза, днем 11-13 градусов ниже нуля.

Как сообщал OBOZ.UA, вторая половина календарной зимы в Украине начнется с настоящей морозной погоды. Столбики термометров будут демонстрировать минусовые показатели по всей территории и в дальнейшем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!