'Не боялся сложных задач': в сети рассказали о защитнике, которого РФ убила ударом по полигону. Фото

Российские войска 1 июня нанесли ракетный удар по учебному лагерю на Днепропетровщине, где проходили подготовку мобилизованные украинцы. Тогда погибли 11 защитников, десятки получили ранения.

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Среди погибших в тот день – молодой журналист из Кривого Рога Владислав Волобоев. Его коллеги говорят: мужчина не боялся сложных задач. Об украинце, чью жизнь оборвала российская ракета, рассказало местное издание "Первый городской. Кривой Рог".

"Вражеский удар 1 июня по учебному лагерю мобилизованных оборвал жизнь молодого журналиста криворожской газеты "Пульс" Владислава Волобоева. На момент гибели мужчина всего пять недель находился на обучении", – указано в сообщении.

У коллег Владислава о нем остались только самые светлые воспоминания.

"Коллеги вспоминают молодого криворожанина как перспективного работника, энергичного и мужественного филантропа, который не боялся сложных задач и был открыт к человеческим душам. Теперь его душа будет оберегать нас с небес", – пишет "Первый городской. Кривой Рог".

Напомним, по учебному лагерю в Днепропетровской области россияне ударили, по предварительным данным, ракетой "Искандер". По данным Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, обнародованным в день удара, в результате атаки погибли 12 военнослужащих, еще более 60 получили ранения. Также в "сухопутке" подчеркнули, что никаких построений или награждений на момент удара там не происходило, при этом анонсировав служебное расследование в отношении должностных лиц учебного подразделения, чьи действия или бездействие могли привести к большим потерям.

Также после этого удара и гибели мобилизованных командующий Сухопутных войск ВСУ Михаил Драпатий подал в отставку. Свое решение он объяснил личным чувством ответственности за трагедию на полигоне, в результате которой погибли украинские защитники.

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