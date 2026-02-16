Названы явные признаки того, что собака вас обожает: расшифровываем язык тела

Собаки издавна известны как лучшие друзья людей, а связь между этими любимцами и их хозяевами просто необыкновенная.

Видео дня

Исследование Canine Cottages показало, что частота сердечных сокращений собаки увеличивается на 46,2%, когда ей говорят "Я тебя люблю". Эмма Скейлз-Теобальд, специалист по поведению собак, объяснила жесты, означающие "Я тебя люблю" на языке собак, от виляния хвостом до искренних объятий, пишет Express.

Во-первых, собаки, которые вас обожают, часто ищут физической ласки как способ связаться с вами и почувствовать себя ближе к вам. Поглаживание стимулирует высвобождение окситоцина, также известного как "гормон любви", как у вас, так и у вашей собаки, укрепляя вашу связь.

Виляние хвостом, добрый взгляд и расслабленный язык тела – это признаки того, что ему нравится взаимодействие. Если вы перестанете уделять им внимание, некоторые собаки начнут толкать вашу руку или предплечье носом, чтобы побудить вас к большему количеству ласк или объятий.

Собаки – социальные существа, и близость к вам, даже без прямого контакта, демонстрирует их доверие и привязанность. Для некоторых собак сидение у вас на коленях – это высшее проявление любви, тогда как другие могут предпочитать лежать рядом. Обратите внимание на их выбор близости, поскольку это часто отражает уровень комфорта и любовь к вам.

Когда собаки прижимаются к вам, они ищут близости и безопасности. Такое поведение часто случается, когда они ищут успокоения или просто наслаждаются физической связью.

Собаки, которые переворачиваются на спину и обнажают животы, демонстрируют высокий уровень доверия и привязанности. Виляющий хвост и расслабленная поза обычно означают, что они просят погладить животик в знак любви.

Собака, которая любит вас, захочет быть рядом с вами, часто следуя за вами из комнаты в комнату. Такое поведение, которое иногда называют "синдромом собаки-липучки", особенно распространено у пород с сильными чертами преданности.

Прыжки – это естественный способ для собак приветствовать людей, которых они любят. Это позволяет им приблизиться к вашему лицу, что является их способом связи. Хотя это ласковый жест, прыжки могут быть опасными, особенно с большими собаками или маленькими детьми. Обучение собаки спокойно здороваться гарантирует, что ее благосклонность будет выражаться должным образом.

Многие собаки облизывают вас в знак того, что они вас любят. Облизывание высвобождает эндорфины и дофамин, благодаря чему они чувствуют себя счастливыми и расслабленными.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что никогда не стоит делать с собакой.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.