Названы три знака зодиака, которые переживут настоящий духовный прорыв в марте

Приход весны меняет не только природу и окружающий мир, но и состояние души. Четыре знака зодиака почувствуют это гораздо интенсивнее, чем другие, в течение марта благодаря астрологическим транзитам, которые освещают их космический путь.

Овны, Раки и Рыбы будут самыми успешными в этом месяце. По словам астрологов, их ждет настоящий духовный прорыв, пишет OBOZ.UA.

Овен

С наступлением весеннего равноденствия 20 марта 2026 года Овны обретут большую радость. Солнце не только входит в Овна, что знаменует начало их сезона рождения, но и ретроградный Меркурий также завершается. Этот кардинальный знак будет чувствовать себя обновленным, страстным и живым, готовым начать новые приключения. Хотя их терпение все еще может быть испытано Сатурном, дисциплинарной планетой кармы в их знаке, а также Нептуном, планетой иллюзий, чувствуется более сильное ощущение возвращения сознательной силы воли. Это поможет им вновь открыть свой смелый, огненный дух.

Рак

Ретроградное движение Юпитера завершается 11 марта в вашем знаке Рак. Эта планета удачи принесет вам дополнительный заряд положительной энергии. Рак готов взять на себя ответственность, чувствуя прилив уверенности, который побуждает вас доверять своим инстинктам, следовать своей интуиции и делать смелые шаги, соответствующие вашему высшему "я". Вы будете излучать природные лидерские качества, заставляя других чувствовать себя обязанными следовать вашему примеру. Доверяйте своей способности строить сообщество и точно интерпретировать эмоциональные истины, лежащие под поверхностью.

Рыбы

Март будет побуждать Рыб к отпусканию устаревших циклов в начале месяца. Однако к концу они получат больше ясности, понимания и направления. Ретроградный Меркурий продолжается в своем знаке в течение всего марта, до 20-го числа. Эта планета общения и концентрации, кажется, движется назад, побуждая Рыб искать в себе понимание, поскольку внешние условия меняются. Ожидайте вторых шансов, возможностей очистить воздух и решения прошлых проблем. Когда путаница превратится в убеждения, вы почувствуете себя готовыми принимать более обдуманные решения с приходом весеннего равноденствия.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

