Названы лучшие альтернативы москитной сетке: что выбрать

Летом у людей возникает проблема с ночной защитой от комаров. Иногда даже широко распространенные москитные сетки не могут с этим помочь.

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Все большую популярность приобретают альтернативные методы, которые более практичны, дешевы и ничуть не хуже распространенных сеток. Примеры приводит венгерский журнал Startlap.

Чем заменить москитные сетки

Еще одним популярным методом борьбы с комарами является эфирное масло. Комары чрезвычайно чувствительны к запахам, однако резкий запах может их отпугнуть. То же самое касается цитронеллы, которая маскирует запахи и используется в свечах, диффузорах или в виде спрея.

Подобный эффект дают лаванда, мята, базилик, розмарин и эвкалипт. Также можно использовать масло лимона и эвкалипта. Однако, по мнению экспертов, важно понимать, что указанные выше средства лучше всего работают в качестве дополнительной защиты. В то время как главными средствами защиты являются:

электрические отпугиватели (особенно те, которые работают с жидким или пластинчатым диффузором. Устройство нагревает активный элемент, который начинает медленно испаряться в воздухе, не нанося вреда человеку, но вызывая паралич нервной системы комаров);

(особенно те, которые работают с жидким или пластинчатым диффузором. Устройство нагревает активный элемент, который начинает медленно испаряться в воздухе, не нанося вреда человеку, но вызывая паралич нервной системы комаров); ультразвуковые отпугиватели (излучают высокочастотный звук, который не слышен человеку, но слышен комарам);

(излучают высокочастотный звук, который не слышен человеку, но слышен комарам); ультрафиолетовые лампы и ловушки для насекомых (при таком взаимодействии комары летят на свет и попадают на электрическую сетку. Напряжение безопасно для человека);

(при таком взаимодействии комары летят на свет и попадают на электрическую сетку. Напряжение безопасно для человека); магнитные занавески (текстильная сетка, открывающаяся посередине, которая автоматически закрывается магнитами и приклеивается к любой поверхности);

(текстильная сетка, открывающаяся посередине, которая автоматически закрывается магнитами и приклеивается к любой поверхности); вентиляторы (сильный воздушный поток значительно затрудняет полет комаров, а также вентилятор способен отводить углекислый газ и запахи, исходящие от человеческого тела).

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал о нескольких простых и безопасных способах, которые помогают эффективно уменьшить количество насекомых и предотвратить их появление.

Также мы рассказывали о нескольких природных способах снизить их активность без использования химических средств.

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