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Пять запахов, которые отпугнут комаров от дома

Катя Поплюйко
Новости. Общество
3 минуты
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Пять запахов, которые отпугнут комаров от дома
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Комары могут испортить даже самый приятный летний вечер, особенно если они поселились рядом с домом или на приусадебном участке. В то же время существуют естественные способы снизить их активность без использования химических средств.

Некоторые запахи насекомые не переносят настолько, что стараются держаться подальше от мест, где они ощущаются. OBOZ.UA рассказывает о пяти запахах, которые отпугнут комаров от дома.

Лаванда

Лаванда давно считается одним из самых эффективных природных средств для борьбы с комарами. Ее насыщенный аромат неприятен для насекомых, тогда как для людей он, наоборот, ассоциируется со спокойствием и релаксацией.

Отпугнуть комаров можно с помощью посадки лаванды возле дома или на балконе, а также разместив свежие веточки в вазе. Не менее популярны эфирные масла, ароматические свечи и диффузоры с лавандовым ароматом, которые помогают создать дополнительную защиту от назойливых насекомых.

Пять запахов, которые отпугнут комаров от дома

Бархатцы

Бархатцы не только украшают сад яркими цветами, но и могут стать естественным барьером для комаров. Растение содержит вещества, запах которых насекомые не переносят, поэтому его часто высаживают возле домов, террас и мест отдыха.

Для усиления эффекта специалисты советуют использовать эфирное масло бархатцев, ведь оно имеет более концентрированный аромат. Кроме того, эти цветы способны отпугивать не только комаров, но и некоторых других вредителей.

Пять запахов, которые отпугнут комаров от дома

Мята

Мята известна не только своим освежающим вкусом и ароматом, но и способностью отпугивать комаров. Если это растение растет в саду или на балконе, можно заметить, что оно привлекает пчел и других полезных насекомых, однако комары стараются держаться от него как можно дальше.

Причиной является насыщенный ментоловый запах, который дезориентирует насекомых и делает территорию менее привлекательной для них. Для защиты от комаров мяту можно посадить возле дома, выращивать в горшках на подоконнике или использовать эфирное масло в аромалампах или диффузорах.

Пять запахов, которые отпугнут комаров от дома

Эвкалипт

Еще одним естественным врагом комаров является эвкалипт. Его характерный аромат содержит природные соединения, которые насекомые воспринимают как угрозу и стараются избегать.

Именно поэтому экстракт эвкалипта часто входит в состав репеллентов и средств для защиты от насекомых. Эфирное масло можно использовать в помещении, добавлять в воду для распыления или наносить несколько капель на текстиль вблизи мест отдыха.

Пять запахов, которые отпугнут комаров от дома

Сосновое масло

Сосновое масло известно своим приятным хвойным ароматом, который создает ощущение свежести и чистоты. Однако для комаров этот запах крайне неприятен, поскольку мешает им ориентироваться и находить потенциальную жертву.

Чтобы использовать сосновое масло в качестве естественного средства защиты, можно смочить им ватные диски или салфетки и разложить у окон, дверей или на балконе. Для поддержания эффекта такие ароматические ловушки рекомендуется обновлять каждые несколько дней, особенно в период наибольшей активности комаров.

Пять запахов, которые отпугнут комаров от дома

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