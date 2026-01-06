Названы критические симптомы переохлаждения у собак: стоит немедленно отреагировать

В связи со снегопадами и похолоданием владельцев собак призвали обращать внимание на критические симптомы переохлаждения во время выгула своих домашних животных.

Так, лицензированный ветеринарный врач Джилл в своем видео на YouTube рассказала, что не меньшей проблемой, чем снижение температуры, является снег. Стоит внимательно следить за вашей собакой во время прогулок.

По ее словам, для определения того, слишком ли холодно для собаки выходить на улицу, "учитывается много переменных", таких как порода, размер и тип шерсти животного.

Собаки с более густой шерстью и высоким уровнем энергии, вероятно, лучше будут чувствовать себя в более холодных условиях, чем мелкие породы с короткой шерстью, которые менее приспособлены к снегу.

Еще один фактор, который Джилл выделила, это понимание того, является ли собака эффективным коммуникатором – даст ли она вам знать, если ей слишком холодно или некомфортно, или настойчиво пытаться вам угодить?

Симптомы переохлаждения и обморожения у собак

Как и люди, собаки могут получить обморожение. Оно, по словам экспертов, "происходит, когда ваша кожа замерзает после пребывания при очень низких температурах".

Как рассказала Джилл, места, которые быстрее всего подвергаются этому – это кончики ушей собаки, хвост, нос, подушечки лап и живот, ведь там нет шерсти. Вы можете заметить, что они имеют белый, бледный или даже синеватый цвет.

Она добавила: "Это чрезвычайная ситуация, и вам нужно занести их внутрь, а если у них обморожение, хорошей идеей будет обратиться к ветеринару".

Также Джилл перечислила "четыре важнейшие вещи, которые нужны собакам, когда на улице холодно", это – свежая вода, теплая подстилка, вкусная еда и активность. Специалист отметила, что для собак крайне важно иметь физические нагрузки, даже если на улице холодно.

При этом она призвала владельцев следить за лапами своих собак, чтобы они не стали ярко-красными в условиях замерзания. Также рекомендовала обращать внимание на такие признаки, как насморк, дрожь или стояние собаки на месте и отказ двигаться. В таком случае собаку нужно немедленно забрать домой.

