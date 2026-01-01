Почему собаки 'одержимы' туалетной бумагой: эксперт объяснил причину

Многие владельцы собак заметили тенденцию в выходках своих пушистых компаньонов – они утверждают, что те просто "одержимы" туалетными бумагами.

Они не раз наблюдали, как их любимцы бросаются в ванную комнату и сразу направляются к туалетной бумаге, прежде чем попытаться ее схватить ради развлечения. Это побудило эксперта по поведению животных, известного в TikTok как @letskruiz снять видео, в котором объясняется, почему собаки увлекаются туалетной бумагой.

Как некоторые могут и предположить, оказывается, что их увлечение туалетной бумагой связано с охотничьим инстинктом.

"Собак часто тянет к мягким, измельченным текстурам. Для них туалетная бумага – это, по сути, маленькая, беззащитная "добыча". Они любят ее рвать! Иногда такое поведение может свидетельствовать о чем-то большем. У некоторых собак развивается пика – состояние, которое заставляет их тянуться к непищевым продуктам из-за стресса, скуки или даже дефицита пищи", – рассказал специалист.

Но употребление туалетной бумаги может привести к серьезным проблемам с пищеварением у собак. Как минимум, у них может возникнуть расстройство желудка, поскольку туалетная бумага проходит через их организм. Это может вызвать рвоту, диарею, запор и вялость.

Кроме того, туалетная бумага может вызвать закупорку кишечника собаки, что требует хирургического вмешательства. Признаками закупорки кишечника является потеря веса, вздутие живота, боль или неспособность есть.

Если ваша собака грызет туалетную бумагу, немедленно обратитесь к ветеринару. Поскольку это может свидетельствовать о наличии скрытых заболеваний.

