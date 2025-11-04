Названа порода собак, которая больше всего склонна к кусанию

Бесчисленное количество людей по всему миру имеют собак, и эти животные часто считаются лучшим выбором для домашних любимцев во многих странах.

Видео дня

Выбор собаки – это важное решение, и один ветеринар поделился породой, которая, по его мнению, вероятнее всего будет кусаться.

Прежде чем заводить собаку, крайне важно учесть все аспекты, ведь многие люди ищут советы и рекомендации по владению домашними животными в социальных сетях. К счастью, существует ряд специалистов, которые охотно делятся своими специализированными знаниями и опытом с онлайн-аудиторией. Врач Амир Анвари — известный ветеринар, который собрал сотни тысяч лайков в TikTok благодаря своим регулярным видео с советами, в которых рассказывает о своем опыте работы с собаками.

В недавнем ролике эксперт поделился, какую породу собак он считает наиболее склонной к попыткам укусить ветеринаров. Как оказалось, это – чихуахуа.

Это "игрушечная" порода собак, известная своей настойчивой, живой и преданной натурой. Они также достаточно энергичны, но при этом могут быть еще и сварливыми и лаять на других людей и собак.

"Когда они нервничают, они лают — и иногда забывают, какие они на самом деле крошечные. Владельцам чихуахуа крайне важно внимательно следить за своей собакой, когда та находится рядом с другими животными и незнакомыми людьми", – говорят эксперты.

В комментариях другие пользователи охотно поделились своими мыслями, и многие владельцы чихуахуа согласились с оценкой ветеринара.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как понять, что у вашей собаки стресс.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.