Назван признак того, что у вашей собаки стресс: он проявляется ночью

Согласно недавним исследованиям, собаки, которые испытывают "стресс" или "игнорирование", могут демонстрировать важный признак этих эмоций ночью. Так, новая работа Венгерской академии наук показывает, что эмоции собак могут существенно влиять на их сон, пишет Express.

"Исследование Венгерской академии наук (Университет Этвеша Лоранда) показало, что собаки переживают фазу быстрого сна и эмоциональные воспоминания, подобные человеческим. Они помнят стрессовые или радостные переживания и могут потерять сон, когда испытывают эмоциональную нестабильность", – сказано в сообщении.

Как оказалось, собаки не спят ночью, "думая" о своих проблемах, так же, как и люди". Исследования показывают, что они воспроизводят в своем сознании эмоциональные моменты, особенно ссоры, стресс или разлуку с людьми.

Когда собака переживает что-то неприятное – например, когда ее ругают или игнорируют – это может вызвать нарушение сна, как и у людей после плохого дня. Мозг собаки может высвобождать кортизол – гормон стресса, – что может привести к проблемам со сном.

