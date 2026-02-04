Названа болезнь собак, которую трудно заметить зимой: 7 симптомов

Ветеринары призывают владельцев собак тщательно следить за своими любимцами этой зимой, предупреждая, что снег, лед и снижение температуры могут скрывать начальные признаки артрита.

Кроме того, короткие и редкие прогулки в холодные периоды и ухудшение погоды могут затруднить определение того, реагируют ли домашние животные только на температуру, или борются с дискомфортом в суставах, пишет Express.

Артрит у собак, который также называют дегенеративным заболеванием суставов или остеоартритом, обычно прогрессирует постепенно в течение нескольких лет. Он чаще встречается у пожилых собак и обычно возникает из-за процесса старения, что приводит к ухудшению состояния суставов и трения между костями. Эти изменения в суставах могут привести к отеку, воспалению и дискомфорту.

В течение зимнего периода собаки могут естественным образом стать более малоподвижными, поскольку световой день уменьшается, а тротуары становятся ненадежными. Эта сниженная активность может привести к увеличению жесткости суставов, особенно у собак, которые уже страдают артритом.

Низкие температуры также могут привести к загустению смазочной жидкости в суставах, что ограничивает подвижность. Это также может вызвать скованность и жесткость суставов, что вызывает боль у вашей собаки.

Признаки артрита у собак, на которые стоит обратить внимание

Пониженный уровень активности. Нежелание играть или заниматься спортом. Скованность движений, особенно трудности с подъемом из положения сидя или лежа. Скукоживание во время ходьбы. Изменения в том, как ваш любимец сидит, например, вытягивание ноги. Колебания относительно прыжка, подъема по лестнице или посадки и высадки из машины. Более частый сон или вялость.

