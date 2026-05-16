Назван лучший город Европы: какие факторы оценивали

Лучшим городом Европы в рейтинге Best Cities на 2026 год стал Лондон. Составители списка оценили более 180 городов с населением более 500 тысяч человек и учли не только статистические показатели, но и впечатления местных жителей и туристов.

Города сравнивали по трем основным категориям: качество жизни, привлекательность и благосостояние. Лондон получил высокую оценку за транспортные связи, образовательный уровень и способность привлекать людей со всего мира. В первую пятерку также вошли Париж, Берлин, Рим и Барселона.

Первая категория, Livability, касалась удобства жизни. Здесь учитывали транспортные связи, качество городской среды и общий уровень жизни.

Категория Lovability показывала, насколько город привлекает внимание и вызывает интерес. В частности, оценивали его популярность онлайн, туристическую привлекательность, культурную жизнь и общее впечатление от города.

Третья категория, Prosperity, была связана с экономическим развитием, возможностями для бизнеса и способностью города привлекать таланты.

Лондон возглавил рейтинг лучших городов Европы. В отчете его отметили за "магнетическую привлекательность", насыщенную ночную жизнь и отличные транспортные связи.

Британская столица также стала первой в категориях Nightlife и Educational Attainment. Город похвалили за способность привлекать глобальную аудиторию – от студентов до представителей крупного бизнеса.

Популярность Лондона подтверждают и туристические расходы. В 2024 году они достигли почти 18,9 млрд евро, тогда как в 2023 году составляли около 14,9 млрд евро. По расходам международных путешественников Лондон занял третье место в мире, опередив Нью-Йорк и Дубай.

В отчете также упомянули усилия мэра Лондона Садика Хана, направленные на то, чтобы сделать город более справедливым, безопасным и зеленым. В частности, обратили внимание на планы построить 40 тысяч новых муниципальных домов к 2030 году, а также на амбицию достичь нулевых выбросов углерода к концу десятилетия.

Топ-5 лучших городов Европы

Лондон; Париж; Берлин; Рим; Барселона.

